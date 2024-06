iOS 18: Diese Funktionen erscheinen erst mit iOS 18.1 oder später

Mit dem neuen iOS 18, das Apple vor rund einer Woche während der WWDC 2024-Keynote vorgestellt hat, halten zahlreiche neue Funktionen auf dem iPhone Einzug. Doch nicht alle davon werden auch gleich bei der ersten Veröffentlichung des Updates im September verfügbar sein. Im Folgenden listen wir alle Funktionen auf, die laut Apple-Website erst mit späteren Versionen von iOS 18 eingeführt werden. Einige sollen mit iOS 18.1 im Oktober und iOS 18.2 im Dezember erscheinen, weitere sollen erst im nächsten Jahr folgen.

E-Mail-Kategorisierung

In einem Update für iOS 18, das noch in diesem Jahr erscheinen wird, erhält die Mail-App vier neue Kategorien, die von der Apple-KI auf dem Gerät unterstützt werden: „Primär“ – Persönliche und zeitkritische E-Mails, „Vorgänge“ – Quittungen und Bestätigungs-E-Mails, „Updates“ – Nachrichten und Benachrichtigungen über soziale Medien, sowie „Promotions“ – Marketing-E-Mails und Gutscheine.

Diese Kategorien sind auf Geräten verfügbar, die auf Englisch eingestellt sind. Die Option „Alle E-Mails“ bleibt weiterhin bestehen. Die Mail-App erhält außerdem eine neue Übersichtsansicht, die E-Mails eines einzelnen Unternehmens anzeigt, beispielsweise verschiedene E-Mails von einer Fluggesellschaft vor einem Flug.

Einige Funktionen von Apple Intelligence

Ein Teil der Apple Intelligence-Funktionen wird auf iPhone 15 Pro-Modellen verfügbar sein, wenn iOS 18 im September veröffentlicht wird – allerdings nur, wenn die Gerätesprache auf US-Englisch eingestellt ist. Die Funktionen werden zunächst als „Vorschau“ gekennzeichnet sein.

Auf der eigenen Apple Intelligence-Seite erklärt Apple, dass „einige Funktionen, zusätzliche Sprachen und Plattformen im Laufe des nächsten Jahres kommen werden“. Bisher hat das Unternehmen aber keine spezifischen Details mitgeteilt.

In seinem neuesten Power On-Newsletter sagte Mark Gurman von Bloomberg, dass einige Siri-Funktionen, die von Apple Intelligence unterstützt werden, wahrscheinlich nicht vor 2025 auf den Markt kommen werden, darunter persönlicher Kontext, On-Screen-Awareness und tiefere Steuerungen pro App. Er sagte auch, dass Apple Intelligence bis zum nächsten Jahr keine zusätzlichen Sprachen oder Regionen unterstützen wird.

Gurman erwartet das Redesign von Siri und eine natürlichere Stimme in der ersten Version von iOS 18, zusammen mit Apple Intelligence-Funktionen, die den eigenen Schreibstil verbessern, Benachrichtigungen priorisieren, Nachrichten zusammenfassen, benutzerdefinierte Emoji generieren und mehr.

Saugroboter in der Home-App

Die Unterstützung von Staubsaugerrobotern in der Home-App wird mit einem Update auf iOS 18 noch in diesem Jahr kommen, so dass man Siri unter anderem bitten kann, die Böden zu reinigen, einen bestimmten Raum zu saugen und mehr. Laut Apple wird die Home-App die „Kernfunktionen“ von Staubsaugerrobotern unterstützen, wie Staubsaugen, Wischen, Leistungssteuerung, Reinigungsmodus und Ladestatus. Saugroboter sollen auch mit Automatisierungen und Szenen in der App funktionieren.

Stromverbrauch in der Home-App

Eine weitere neue Funktion, die mit einem Update auf iOS 18 im Laufe des Jahres in die Home-App integriert werden wird, ist die Möglichkeit, den Stromverbrauch des Hauses direkt in der App anzuzeigen. Diese Funktion wird allerdings vorerst nur für die Kundschaft der Pacific Gas and Electric Company in den USA verfügbar sein. Sie müssen einen Stromanschluss für Privathaushalte haben und entweder Kontoinhaber oder ein autorisierter User sein.