iOS 18: Das sind die neuen Funktionen in der Erinnerungen-App

Mit iOS 18 wird Apple im Herbst dieses Jahres eine weitere große Software-Aktualisierung für das iPhone veröffentlichen. Auch wenn Apple Intelligence als eines der wichtigsten Neuerungen gesehen wird, gibt es auch leistungsstarke neue Anpassungswerkzeuge und große Änderungen in den Alltags-Apps, darunter Fotos, Nachrichten und Notizen. Ein wichtiges Produktivitätswerkzeug, das in diesem Jahr verbessert wird, ist die App „Erinnerungen“, die eine Reihe großartiger neuer Funktionen enthält. Wir stellen sie nachfolgend im Detail vor (via 9to5Mac).

Erinnerungen in der Kalender-App

Eine der größten Änderungen bei den Erinnerungen in diesem Jahr ist, dass sich Erinnerungen nun vollständig in der Kalender-App erstellen und verwalten lassen. Die Zusammenführung von Kalenderereignissen und Erinnerungen in einer einzigen App sorgt für einen besseren Überblick über den Tag. Man erhält zwar nicht den vollen Funktionsumfang der Erinnerungen-App innerhalb des Kalenders, aber die Integration von ToDos im Tagesplan ist mehr als sinnvoll.

Apple Intelligence in den Erinnerungen

Die Erinnerungsfunktion wird von einer Vielzahl von Apple Intelligence-Funktionen profitieren, die im kommenden Jahr eingeführt werden. Die neue und verbesserte Siri wird unter anderem in der Lage sein, Erinnerungen mit einem tiefen Verständnis für den Kontext dessen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, zu erstellen. Siri wird daher nicht nur wissen, dass eine E-Mail auf dem Bildschirm angezeigt wird, sondern auch den Inhalt dieser E-Mail verstehen, einschließlich Fluginformationen, Kontaktinformationen, Kalendereinträge oder Ähnliches. Theoretisch könnte man einfach sagen: „Füge diese Informationen zu meinen Kontakten hinzu“, und Siri wird dies ohne weitere Anweisungen tun können.

Ein weiterer Bereich, in dem Erinnerungen von Apple Intelligence profitieren könnte, sind Prioritätsbenachrichtigungen: Sie könnten in iOS 18 zeitnahere und intelligentere Benachrichtigungen in der Erinnerungen-App ermöglichen.

Aktualisierungen für intelligente Listen

Intelligente Listen – darunter „Heute“, „Geplant“ und „Markiert“ – in iOS 18 unterstützen endlich die Anzeige von Unteraufgaben. Wenn man bisher Unteraufgaben erstellt hat, konnte man sie nicht direkt in den intelligenten Listen sehen – dies wird sich mit iOS 18 ändern.

Eine zweite Verbesserung der intelligenten Listen in iOS 18 ist, dass sich die verschiedenen Abschnitte der „Heute“-Liste neu anordnen lassen. In iOS 18 kann man die drei verschiedenen Abschnitte so anordnen, wie es für einen selbst am sinnvollsten ist. Wenn man also überfällige Aufgaben aus der unmittelbaren Ansicht verschieben möchte, kann man sie jetzt nach unten verschieben und anderen Dingen Priorität einräumen.

Neue Liste „Kürzlich gelöscht“

Schon einmal eine Erinnerung gelöscht und es später bereut? Apple weiß, dass so etwas vorkommt, deshalb führt Erinnerungen eine neue Liste namens „Kürzlich gelöscht“ ein. Ähnlich wie iOS mit dem Löschen von Dateien in Apps wie Notizen und Fotos umgeht, sind gelöschte Erinnerungen jetzt noch 30 Tage lang verfügbar, bevor sie endgültig entfernt werden.

Weitere neue Funktionen

Die praktische Einkaufslisten-Funktion von iOS 17 funktioniert unter iOS 18 in einer zusätzlichen Sprache nach Wahl. Unter Einstellungen → Apps → Erinnerungen findet man eine neue Menüoption „Zusätzliche Sprache“, in der man die zweite Sprache einstellen kannst, in der Elemente der Einkaufslisten erkannt werden sollen. Zudem hat Apple der Kurzbefehle-App in iOS 18 einige neue Aktionen für Erinnerungen hinzugefügt. Dazu zählt zum Beispiel die Option, abgeschlossene Erinnerungen anzuzeigen/auszublenden oder eine bestimmte Smart List anzuzeigen/auszublenden.