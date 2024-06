WhatsApp mit Update: HD-Fotos als Standard & Status bis zu 60 Sekunden

Der beliebte WhatsApp Messenger (App Store-Link) aus dem Hause Meta hat per Update neue Funktionen erhalten, die man in den kommenden Wochen allen Usern zur Verfügung stellt. Ich habe das Update schon installiert und kann fortan einfach bestimmen, dass alle Fotos immer in HD versendet werden. Das ist eine echte Erleichterung, da man bisher bei jedem Fotoversand die HD-Option manuell aktivieren musste.

So versendet ihr immer HD-Fotos in WhatsApp

In den Einstellungen könnt ihr unter „Speicher und Daten“ → „Medien-Upload-Qualität“ fortan zwischen diesen Optionen als Grundeinstellung wählen:

Standardqualität : Senden ist schneller und die Dateigröße ist kleiner.

: Senden ist schneller und die Dateigröße ist kleiner. HD-Qualität: Senden dauert länger und die Daten kann sechsmal größer sein.

Videos und Audios im Status können bis zu 60 Sekunden lang sein

Die Status-Funktion in WhatsApp funktioniert ähnlich wie eine Instagram Story, bei der die Informationen, Fotos und Audios nur 24 Stunden sichtbar sind. Mit Version 24.12.78 stellt WhatsApp das Limit auf bis zu 60 Sekunden pro Status hoch.

Die neuen Funktionen rollt WhatsApp über die kommenden Wochen aus, demnach müsst ihr euch nicht wundern, wenn die neuen Optionen bei euch noch nicht verfügbar sind. Dann ist einfach noch etwas Geduld gefragt.