Tolino: Drei neue eBook-Reader-Modelle mit eInk-Farbdisplay

Es scheint, als hätten sich die Hersteller abgesprochen: Nachdem heute morgen bekannt wurde, dass Kobo zwei neue eBook-Reader mit Farbdisplay auf den Markt bringt, folgt kurz darauf auch die Meldung der deutschen Tolino-Allianz mit der Ankündigung, ebenfalls Farbe ins digitale Lesen bringen zu wollen.

Als Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt stellt Tolino eine komplett neue eBook-Reader-Generation mit Farbdisplays vor. Bereits im Mai dieses Jahres kommt der Tolino Shine Colour auf den Markt, der mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis einen bequemen Einstieg in die bunte Welt des digitalen Lesens bieten will. Das neue 6-Zoll-Farbdisplay mit 4.096 Farben kann Inhalte wie bebilderte Kinderbücher, Kochbücher, Reiseführer, Fachbücher, Mangas und Comics optimal darstellen und kommt auf eine Auflösung von 300 ppi (SW-Inhalte) bzw. 150 ppi (Farbinhalte).

Neu ist auch die Hörbuchwiedergabe via Bluetooth über Kopfhörer oder Lautsprecher. Dank des internen Speichers von 16 GB in der Kombination mit der Tolino cloud sind der privaten Mediathek dabei kaum Grenzen gesetzt. Auch eine Wasserdichtigkeit für die Nutzung am Pool oder in der Badewanne ist gegeben, ebenso wie eine SmartLight-Funktion für optimales Leselicht bei Tag und Nacht sowie ein Onleihe-Feature für öffentliche Leihbibliotheken. Der Akku soll laut Tolino „wochenlang“ halten.

Tolino Vision Color: Erstmals mit Stylus kompatibel

Als neues Premium-Gerät der neuen Tolino-Generation wird der Tolino Vision Color auf den Markt kommen. Er vereint die komplette Bandbreite aller neuen Funktionen in sich: 7 Zoll-Farbdisplay, Fixed-Layout-Darstellung, Hörbuchwiedergabe via Bluetooth und Notizfunktion mit dem Eingabestift Tolino Stylus. Zudem verfügt er über praktische Blättertasten und eine automatische Display-Rotation. Auch der Wasserschutz, eine wochenlange Akkulaufzeit und die blendfreie SmartLight-Beleuchtung sind mit an Bord. Zudem stehen alle neuen Geräte von Tolino im Zeichen der Nachhaltigkeit: So sind die Gehäuse zu 85 Prozent aus Recycling-Plastik gefertigt.

Der separat erhältliche Eingabestift Tolino Stylus erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des Tolino Vision Color. Handschriftliche Anmerkungen und Markierungen sind damit direkt in eBooks und PDFs auf dem Display möglich. Sogar Zeichnungen, Tagebucheinträge oder ToDo-Listen lassen sich im integrierten Notizbuch verfassen und in digitalen Text umwandeln. Mit dem S/W-Einstiegsmodell Tolino Shine, das nun ebenfalls über eine Bluetooth-Anbindung verfügt, wird das neue Portfolio von Tolino abgerundet.

Die eBook-Reader der neuen Tolino-Generation sind ab sofort bei allen Tolino-Partnern wie Thalia, Hugendubel und Weltbild vorbestellbar. Der Tolino Shine und Tolino Shine Color sind ab dem 7. Mai 2024 zum Preis von 119 bzw. 149 Euro bei allen Tolino-Händlern erhältlich. Der Tolino Vision Color wird zum Preis von 199 Euro, der Eingabestift Tolino Stylus für 69,99 Euro ab Juni 2024 verfügbar sein. Wir haben die neuen Modelle bereits angefragt und hoffen, bald erste Eindrücke in einem ausführlichen Testbericht vermitteln zu können.