iOS 17: Neuer Standby-Modus für das iPhone

Mit Standby führt Apple eine neue Funktion ein, mit der sich das iPhone im Querformat in einen Home Hub verwandeln lässt. Das iPhone muss geladen und sich im Querformat befinden, damit Standby aktiviert wird. Beim iPhone 14 Pro mit Always-On Display bleibt die Anzeige immer aktiv, bei älteren iPhones genügt ein Fingertip auf das Display zur Aktivierung.

Auf dem großflächigen Display können diverse Widgets angezeigt werden. Diese könnt ihr bearbeiten und so maximal zwei Inhalte nebeneinander anzeigen lassen, zum Beispiel die Uhrzeit und den Kalender. Auch eine Wettervorhersage ist verfügbar, ebenso Zugriff auf Erinnerungen. Neben einzelnen Widgets lassen sich auch Stapel mit Widgets anlegen – mit einem Wisch könnt ihr so schnell die Ansicht ändern.

Vorinstalliert ist auch ein Fotos-Widget. Hier könnt ihr den Ordner selbst bestimmen und das iPhone zeigt die Fotos im Vollformat mit Datum und der aktuelle Uhrzeit an. Wer möchte, kann auch ein Widget nur mit der Uhrzeit anlegen, hier stehen mehrere Designs zur Auswahl bereit. Siri-Anfragen werden ebenfalls größer und in Schriftform angezeigt, eingehende Anrufe werden in voller Größe auf dem Display dargestellt und läuft gerade Musik, wird auch hier ein bildschirmfüllendes Widget angezeigt.

Als weitere Option steht die Aktivierung des Nachtmodus bereit, hier verwendet Standby eine rötliche Färbung und geringe Umgebungsbeleuchtung – besonders gut für den Nachttisch.