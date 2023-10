Meross Nachttischlampe mit HomeKit für 29,95 statt 45,99 Euro

Ihr seid auf der Suche nach einer neuen Nachttischlampe? Dann werft mal einen Blick auf die Lampe von Meross. Die Meross Nachttischlampe kostet derzeit nur 29,95 Euro (Amazon-Link) statt 45,99 Euro und ist mit HomeKit, aber auch mit Alexa und Google Assistant kompatibel. In unserem ausführlichen Testbericht findet ihr alle Details, folgend gibt es eine Zusammenfassung.

Die Lampe wird mit einem proprietären Netzteil angeschlossen, mit 150 Zentimeter Kabellänge sollte man eine Steckdose in der Nähe erreichen können. Die Einrichtung in HomeKit ist kinderleicht, hier muss einfach der entsprechende Code mit der Home-App gescannt werden. Die Farbwiedergabe ist generell gut, die Farben Türkis und Orange sind nicht ganz farbtreu, dafür ist die Ausleuchtung aber sehr gleichmäßig.

Weißtöne werden ebenfalls angezeigt, hier hatte die Lampe damals Schwierigkeiten diese per App einzustellen. Über die Knöpfe an der Lampe selbst kann man aber mehreren Weißtöne einstellen. Hier könnt ihr auch verschiedene Szenen nutzen oder in 10-Prozent-Schritten die Helligkeit regulieren.

Die Meross Nachttischlampe ist ein einfaches, smartes Licht, das mit HomeKit auch in Automationen eingebunden werden kann.