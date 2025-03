Amegat bringt neue Qi2-Ladestation mit Kühlung auf den Markt

Andere Hersteller setzen bereits auf ein ähnliches System, bei dem das iPhone während des Ladevorgangs gekühlt wird – denn dabei entsteht Wärme. Wird diese effektiv abgeleitet, kann das iPhone schneller aufgeladen werden. Genau diese Technik nutzt die neue 3-in-1-Ladestation von Amegat, die nicht nur das iPhone, sondern auch die Apple Watch und die AirPods aufladen kann.

Die neue Qi2-zertifizierte Ladestation ähnelt der bereits vorhandenen 3-in-1-Station. Der einzige Unterschied liegt in der aktiven Kühlung sowie in einigen Designanpassungen. Das iPhone wird weiterhin per MagSafe befestigt und mit 15 Watt schnell geladen. Dank der Kühlung bleibt es dabei angenehm kühl, sodass die Ladeleistung konstant hoch bleibt. Allerdings muss man ein leises Rauschen in Kauf nehmen, da ein kleiner Lüfter zum Einsatz kommt.

Lädt auch die Apple Watch und AirPods auf

Zusätzlich lässt sich auch die Apple Watch aufladen. Besitzer einer Apple Watch Series 7 oder neuer profitieren sogar vom Schnelllademodus. Damit auch die AirPods stets einsatzbereit sind, können sie einfach auf dem Standfuß abgelegt und kabellos geladen werden.

Praktisch: Die Ladestation wird als Komplettset geliefert. Ein 45-Watt-Netzteil und ein USB-C-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, sodass ihr sofort loslegen könnt. Mit dem aktuellen 30-Euro-Coupon zahlt ihr nur 109,99 Euro statt 139,99 Euro. Falls ihr auf das Kühlsystem verzichten könnt, gibt es die ältere 3-in-1-Station für 84,99 Euro statt 99,99 Euro. Mein Review dazu findet ihr hier.

AMEGAT 3 in 1 Ladestation mit Kühlsystem, Qi2-zertifiziertes 15W Ladegerät... All-in-One-Lösung: Diese kabellose 3-in-1 Ladestation lädt nicht nur für iPhone, Apple Watch und AirPods, sondern bietet auch einen Kühleffekt...

Qi2-zertifizierte Ladestation: Dieses kabellose Ladegerät ist kompatibel mit MagSafe und bietet 15 W Schnellladung für iPhone 16/15/14/13/12 (iOS...