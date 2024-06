Kingdom Rush 5: Neue Details zum Tower-Defense-Spiel

Schon seit einiger Zeit lässt sich Kingdom Rush 5: Alliance TD (App Store-Link) für 7,99 Euro im App Store vorbestellen. Das Tower-Defense-Spiel wird am 25. Juli für iPhone und iPad erscheinen. Darüber hinaus ist auch eine Veröffentlichung auf Steam geplant. Neben dem klassischen Gameplay, mit dem sich die Serie bereits einen Namen gemacht hat, gibt es in Kingdom Rush 5 auch einige innovative Funktionen.

Darauf könnt ihr euch in Kingdom Rush 5 freuen

Zwei Helden: Der Zusatz „Alliance“ im Titel des Tower Defense Spiels kommt nicht von ungefähr. Immerhin kann man jetzt gleich zwei Helden oder Heldinnen auswählen, mit denen man gleichzeitig in die Schlacht ziehen will. So können Fähigkeiten kombiniert werden, um strategische Vorteile zu erzielen und Feinde noch effektiver zu bekämpfen.

Neues Turmsystem: Mit 15 Türmen, von denen jeder über besondere Fähigkeiten verfügt, können neue Strategien ausprobiert werden. „Beispielsweise kann der Botschafter der Arborea verwendet werden, um die gegnerische Verteidigung für die mächtigen Angriffe des Tricannons und die Nahkampfkraft des Paladinbundes zu schwächen, oder die Fähigkeiten der edlen königlichen Bogenschützen mit der Macht der Dämonengrube kombiniert werden“, heißt es dazu vom Entwicklerteam.

Neuer Kampagnenmodus: Ganz egal ob alter Hase oder Neuling, im Kampagnenmodus können 15 Etappen mit neuen Schlachtfeldern, Bossen und Gegnern sowie zwei zusätzliche Modi, die weitere Herausforderungen ins Spiel bringen, in Angriff genommen werden.

Neue Grafiken: Auch im neuen Kingdom Rush 5 wird viel Wert auf die Optik gelegt. Charaktere, Schauplätze und auch Zwischensequenzen wurden allesamt von Hand gezeichnet.

Ich freue mich jedenfalls schon auf die neuen Herausforderungen und werde das Spiel am 25. Juli auf jeden Fall ausprobieren. Schade, dass es bis dahin noch fast zwei Monate sind.