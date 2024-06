Waterfield Designs: Erster Rucksack für Apple Vision Pro und Zubehör vorgestellt

In den USA ist das AR-/VR-Headset Apple Vision Pro bereits seit mehreren Monaten erhältlich, weitere Länder sollen noch in diesem Jahr folgen. Wer bereits zu den glücklichen Besitzern bzw. Besitzerinnen des Headsets gehört oder schon vorsorgen möchte, findet mit dem neuen Rucksack von Waterfield Designs ein neues All-In-One-Accessoire, das nicht nur Apples Headset, sondern auch entsprechendes Zubehör, ein MacBook und mehr transportieren kann.

Der simpel als „Backpack for Apple Vision Pro“ bezeichnete neue Rucksack wurde für den Transport und den Schutz des gesamten Vision Pro-Ensembles und der unterstützenden Geräte konzipiert, die das neue Headset von Apple noch bequemer und produktiver machen – ein 16-Zoll MacBook Pro, ein Magic Keyboard, ein Magic Trackpad und mehr.

Rucksack optimiert für die Apple Vision Pro

Ein spezielles Fach bietet Platz für das Apple Vision Pro und entsprechendes Zubehör, ein weiteres verfügt über zwei integrierte Fächer für ein Notebook und eine Tastatur, das zusätzlichen Platz für persönliche Gegenstände bietet. Der gesamte Rucksack ist durch stoßfesten Schaumstoff und eine weiche Polsterung geschützt und damit ideal für Profis, Reisende und Hobbyisten, die ihr mobiles Büro Vision Pro sicher und bequem transportieren möchten.

Das sind die Spezifikationen des Backpack for Apple Vision Pro von Waterfield Designs auf einen Blick:

Vision Pro-Fach mit abnehmbarer gepolsterter „Hängematte“, die das Headset vom Boden des Rucksacks abhebt

Gepolstertes Zubehörfach, das zusätzliches Kopfband, Kabel, Netzteil, Akku und Magic Trackpad aufnimmt und gleichzeitig die Vorderseite des Geräts schützt

Gepolsterte Zubehör-„Hutschachtel“ mit zwei kratzfreien ZEISS Optical Insert-Taschen aus Ultrasuede, die in den Kopfbereich des Vision Pro passt und das Headset an seinem Platz hält

Kleine Reißverschlusstaschen aus ballistischem Nylon, in denen zusätzliches Zubehör oder kleine Gegenstände untergebracht werden können

Ein separates oberes Fach mit integrierter gepolsterter Laptoptasche für ein 16-Zoll-MacBook Pro und einer gepolsterten Magic Keyboard-Tasche auf der einen Seite sowie einer Netztasche mit Reißverschluss und versteckter AirTag-Tasche auf der anderen Seite

Wasserfestes 1680 Denier Ballistic-Nylon

Wasserdichte YKK-Reißverschlüsse

Individuell gestaltete Metall-Reißverschlusszüge, die miteinander verriegelt werden können (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)

Stoßfester Schaumstoff und mehrere Lagen vliesähnlicher Polsterung

Stoßabsorbierender, mit Neopren gepolsterter Boden

Herausnehmbare, gepolsterte Mitteltrennwand aus Schaumstoff und Vlies

Goldfarbenes, leicht zu reinigendes, wasserabweisendes Innenfutter, das die Sichtbarkeit im oberen Fach erhöht

Flexible Tragemöglichkeiten

Ergonomische, neoprengepolsterte Riemen und Rücken, jeweils mit feuchtigkeitsableitendem Netzgewebe gefüttert

Mit Leder umwickelter Griff für das Tragen im Aktenkoffer-Stil

Anbringen an Rollkoffern möglich

Der neue Backpack for Apple Vision Pro ist in schwarzer Farbe aus 1680 Denier Ballistic Nylon mit einem kleinen schwarzen Logo aus Vollnarbenleder erhältlich und verfügt über Maße von 30,48 x 16,51 x 41,91 cm sowie ein Gewicht von 1,1 Kilogramm. Die erste Produktionsreihe wird ab dem 11. Juni dieses Jahres verfügbar gemacht und kann ab diesem Datum zum Preis von 419 USD im Webshop von Waterfield Designs bestellt werden. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt den Backpack for Apple Vision Pro nochmals in Wort und Bild.