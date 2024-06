Bluestein bietet auf ausgewählte Apple Watch-Armbänder 50 Prozent Rabatt

Noch bis zum 30. Juni könnt ihr im Online-Shop von Bluestein ausgewählte Armbänder für die Apple Watch günstiger kaufen, wenn ihr den Gutschein Sale50 nutzt. Die Auswahl ist beschränkt, aber es sind richtig gute Deals möglich. Folgende Armbänder gibt es mit 50 Prozent Rabatt.

Bluestein FKM Sport-Armband kostet nur noch 19,99 Euro

Statt vormals 70 Euro, konnte man das Bluestein FKM Sport-Armband für 40 Euro kaufen und jetzt scheint man die Lager leeren zu wollen. Mit dem Gutschein Sale50 müsst ihr nur noch 19,99 Euro (zum Angebot) bezahlen und die Armbänder sind zu empfehlen. Ich habe das FKM-Band schon selbst ausprobiert und finde das Material sehr angenehm. Für sportliche Aktivitäten ist es perfekt und zur Auswahl stehen die Farben Orange, Schwarz, Blau und Grau.

Bluestein Titanium Armband für die Apple Watch Ultra

Mit 125 Euro ist das Bluestein Armband aus Titan nicht günstig, allerdings bekommt ihr es mit dem Gutscheincode Sale50 aktuell für nur 62,50 Euro (zum Angebot). Bluestein bietet zwei Varianten des Armbands an, die sich in der Optik unterschieden. Die einzelnen Glieder sehen etwas anders aus und sorgen so für ein anderes Erscheinungsbild. Das ist am Ende einfach nur Geschmacksache.

Edelstahl Gliederarmband jetzt für 49,50 Euro kaufen

Das schwarze Edelstahl Gliederarmband für die Apple Watch kostet nur noch 49,50 Euro statt 99 Euro, wobei ihr die Größe des Armbands ohne Werkzeug an euer Handgelenk anpassen könnt. Falls ihr lieber auf Metall setzt, könnt ihr euch das Prestige Armband für nur 14,98 Euro (zum Angebot) statt 29,95 Euro sichern.

Flip Silikon Wendearmband in Blau ebenfalls im Angebot

Das Flip Silikon Wendearmband von Bluestein wird in der Farbe Blau/Schwarz mit Gutschein für 14,99 Euro (zum Angebot) statt 29,99 Euro verkauft. Der Verschluss hält magnetisch und ihr könnt das Armband umdrehen, um so die Farbe tauschen zu können.

Die Angebote sind bis zum 30. Juni 2024 gültig, allerdings nur solange der Vorrat reicht. Der Versand erfolgt innerhalb Deutschlands kostenfrei.