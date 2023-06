Bluestein FKM Sport-Armbänder ausprobiert: Schöne Farben, gute Qualität, günstiger Preis

Wir haben euch die neuen Apple Watch Armbänder aus dem Hause Bluestein vor ein paar Tagen vorgestellt. Und wir haben gesehen, dass euer Interesse da ist, zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen haben unseren Gutschein APPGEFAHREN15 genutzt und zugeschlagen. Falls ihr noch nicht ganz überzeugt seid, können wir euch jetzt unsere eigenen Erfahrungen mit den neuen FKM Sport-Armbändern mitteilen.

Bluestein FKM Sport-Armbänder in Orange, Blau, Grau und Schwarz

mit Gutschein APPGEFAHREN15 für nur 44,95 Euro statt sonst 69,95 Euro (zum Angebot)

Unser Armband ist aus FKM gefertigt, einem hochwertigen synthetischen Kautschuk. Es ist beeindruckend resistent gegen viele Chemikalien, einschließlich Kohlenwasserstoffe, Säuren und Basen, und es hält dauerhaft Temperaturen von bis zu 200°C stand. Dank seiner Witterungsbeständigkeit ist es auch äußerst beständig gegen UV-Strahlung und Ozon, was es ideal für den Einsatz im Freien macht.

Das Material fühlt sich hochwertig an und ist nicht ganz so wabbelig wie Silikon, ebenso zieht es Staub nicht so sehr an. Besonders gut gefallen mir die Farben Orange und Blau, wer es etwas schlichter mag, findet auch ein graue und schwarze Variante. Das Armband ist besonders für sportliche Aktivitäten geeignet, kann aber auch bestens im Alltag getragen werden.

Der Tragekomfort ist wirklich top, zudem ist das Band wasser- und schweißresistent. Mit 26 Millimeter ist das Armband relativ breit und eignet sich für einen Handgelenkumfang von 165 bis 250 Millimeter. Kompatibel sind die Bluestein Bänder mit der Apple Watch 42/44/45/49mm.

Das Band ist schnell angelegt und der Verschluss ist super simpel. Die Schließe wird einfach in ein Loch gesteckt und das restliche Armband wird unter das Band geschoben. Das Band muss man so erst einmal etwas lockerer einstellen, schiebt man das restliche Band darunter, sitzt es perfekt. Das Einfädeln des Bands ist manchmal etwas unhandlich, da man das restliche Stück ja zwischen Haut und Band schiebt. Daraus resultiert aber ein optisches schönes Ergebnis, da kein Band mehr übersteht.

Die neuen Bluestein FKM Sport-Armbänder sind eine klare Empfehlung. Das Material ist super, die Verarbeitung gut und der Preis in Ordnung. Nutzt den Gutschein APPGEFAHREN15 und zahlt letztendlich nur 44,95 Euro.