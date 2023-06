iOS 17: Diese Funktionen werden zum Start nicht verfügbar sein

Apple hat während der WWDC 2023-Keynote auch iOS 17 vorgestellt. Das Software-Update wird wohl im September mit einer Reihe neuer Funktionen veröffentlicht werden, darunter Aktualisierungen für Nachrichten, wichtige Optimierungen für die Autokorrektur und mehr. Es gibt jedoch mehrere neue iOS 17-Funktionen, die Apple auf der WWDC präsentiert hat, die aber laut Apple erst später in diesem Jahr verfügbar sein werden.

Journal-App

Laut Informationen auf der Apple-Website gibt es mindestens drei Funktionen in iOS 17, die bei der Veröffentlichung des ersten Updates im September nicht enthalten sein werden. Die erste ist die mit Spannung erwartete Journal-App. Mit der Journal-App können iPhone-User laut Apple „besondere Momente und Erinnerungen festhalten“.

Die Journal-App in iOS 17 wird maschinelles Lernen nutzen, um Vorschläge für Momente zu erstellen, an die man sich erinnern möchte. Die App wird auf der Grundlage von Fotos, Musik, Workouts und vielem mehr auffordern, ein Tagebuch zu führen. Die Journal-App wird laut Apple „später in diesem Jahr“ verfügbar sein und ist nicht in der iOS 17-Betaversion verfügbar.

Verbesserte AirDrop-Funktionen

iOS 17 enthält eine Reihe von Updates für AirDrop, darunter die Möglichkeit, Nummern mit NameDrop auszutauschen und die Freigabe von Inhalten zu initiieren, indem man zwei Geräte in die Nähe des anderen bringt.

Auf der WWDC kündigte Apple auch eine neue Funktion für AirDrop an, die das Senden von Übertragungen über das Internet abschließt. Das bedeutet, dass man ein AirDrop initiieren und sich dann von dem anderen Gerät entfernen kann, während die Übertragung weiterläuft. „Mit AirDrop geteilte Inhalte werden weiter sicher und in voller Qualität über das Internet gesendet, wenn du die AirDrop-Reichweite verlässt und beide in iCloud angemeldet sind“, erklärt Apple. Dieses neue Upgrade für AirDrop-Übertragungen wird jedoch erst „später in diesem Jahr“ verfügbar sein. Auch dieses Feature ist nicht in der iOS 17-Beta enthalten.

Gemeinsame Playlists in Apple Music

Zu guter Letzt wird Apple Music mit iOS 17 in diesem Jahr endlich eine Unterstützung für gemeinsame Wiedergabelisten bieten, aber auch darauf muss zunächst noch gewartet werden. Mit iOS 17 kann man mit Apple Music Personen einladen, einer Wiedergabeliste beizutreten. Von dort aus kann jeder dieser Wiedergabeliste etwas hinzufügen, Lieder neu anordnen, entfernen und mit Emoji auf die in der „Jetzt abspielen“-Oberfläche angezeigten Lieder reagieren. Die Unterstützung für die Erstellung gemeinsamer Playlists in Apple Music wird ersten iOS 17-Release noch nicht verfügbar sein. Apple sagt, dass auch dieses Feature „später in diesem Jahr“ erscheinen wird.

Auch wenn diese drei Funktionen in der iOS 17-Vorschau noch mit dem Zusatz „Kommt später in diesem Jahr“ gelistet sind, können sich die Pläne bei Apple bis zum offiziellen Release natürlich noch ändern. Andersherum ist es auch möglich, dass bereits angekündigte Funktionen vor dem Start doch noch zurückgezogen und erst später mit einem Update veröffentlicht werden.