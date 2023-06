Ornarto: Einfache Silikon-Hüllen für das iPhone ab 13,99 Euro

Von selbst wäre ich auf die iPhone-Case von Ornarto sicherlich nicht gestoßen. Aber wie das so ist: Ein Ansprechpartner einer anderen bekannten Marke wechslet den Arbeitgeber und ist jetzt für Ornarto tätigt. Ein iPhone-Case wurde zugeschickt und anbei findet ihr meine Meinung zur günstigen Silikon-Hülle von Ornarto (iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max).

Mir hat man die langweiligste Farbe zugeschickt: Schwarz. Allerdings bietet Ornarto insgesamt 25 Farben zur Auswahl an – hier sollte jeder seine Lieblingsfarbe finden. Das Case selbst ist einfach gestaltet und bietet auf der Innenseite weiches Mikrofaser. Der Stummschalter und der Lightning-Port bleiben frei, die Knöpfe werden durch das Case bedient.

Das Silikon ist sehr geschmeidig, bietet aber wenig Grip. Sowohl der Rahmen als auch das Kamera-Modul verfügen über eine erhöhte Kante, die das Display beziehungsweise die Linsen schützt. Im Vergleich zu Apples Original-Hülle ist die Variante von Ornarto etwas dicker und bietet breitere Schutzränder.

Ein Staubmagnet

Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, die Cases kosten zwischen 13,99 Euro und 15,99 Euro – und bei vielen Varianten sind sogar Coupons auf der Produktseite für einen kleinen Rabatt verfügbar. Die Farbauswahl ist enorm, die Qualität in Ordnung. Wie sich das Case über Monate hinweg schlägt, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

Was aber alle Silikonhüllen gemeinsam haben: Sie ziehen Staub magisch an. Wenige Minuten nach dem Auspacken hat das Case Staub und Fussel angezogen. Das ist vor allem bei den dunklen Cases optisch nicht so schön. Hier kann man natürlich mit einem feuchten Tuch nachhelfen, doch nur wenig später sieht das ganze wie vorher aus. Ich würde sagen, dass Apples Silikon-Hüllen nicht ganz so anfällig sind, die Ornarto-Cases hingegen ein absoluter Stabmagnet sind.

Solltet ihr damit klar kommen und eine einfache, schöne und bunte iPhone-Hülle aus Silikon suchen, schaut euch mal die Cases von Ornarto an. Diese sind auch für ältere Generationen erhältlich, zum Beispiel für die iPhone 11, 12 und 13 Modelle. Klickt euch dafür direkt in den Ornarto-Amazon-Shop.