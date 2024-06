Netflix: Neue Spiele Cozy Grove, Don’t Starve Together und mehr angekündigt

Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass Netflix seine Games-Section gelauncht hat. Seither hat sich viel getan, und auch in 2024 will das Unternehmen diesen Bereich weiter ausbauen. Mittlerweile finden sich bereits über 100 Spiele-Titel in der Game-Sammlung des Videostreaming-Anbieters – und einige Neuheiten hat Netflix nun in einem Artikel angekündigt. Wir zeigen die kommenden Releases, auf die sich Personen mit aktivem Netflix-Abo freuen können.

Cozy Grove: Camp Spirit (25. Juni 2024)

Crazy Grove: Camp Spirit ist das Nachfolger-Spiel von Cozy Grove, dem Sim-Spiel, das sich ums Campen auf einer Spukinsel dreht. Auch in der Fortsetzung von Cozy Grove seid ihr Geisterpfadfinder auf einer Spukinsel. Im Spiel freundet ihr euch mit geplagten Geisterbären an und helft ihnen. Die Fortsetzung enthält aber nicht nur neue Geistergeschichten, sondern auch neue Aktivitäten, die ihr im Spiel machen könnt und neue Tiere, die euch auf eurer Reise begleiten.

Too Hot To Handle 3 (18. Juli 2024)

In dieser Staffel von Too Hot to Handle, dem beliebten Dating-Spiel, das auf der gleichnamigen Netflix-Serie basiert, sorgst du für Drama unter den gepaarten Singles. Flirte mit schillernden Singles, verstricke dich in Dreiecksbeziehungen und treffe schicksalhafte Entscheidungen, die dauerhafte Folgen für dein Dating-Leben haben könnten. Kannst du es vermeiden, verspielt zu werden und eine echte Romanze aufzubauen? Oder wirst du der Verliebtheit erliegen? Die Geschichte liegt in deinen Händen.

The Dragon Prince: Xadia (30. Juli 2024)

Werde ein legendärer Held und nimm als Team epische Missionen und magische Quests in diesem Rollenspiel-Abenteuer an, das auf der mit dem Emmy ausgezeichneten Netflix-Fantasyserie „The Dragon Prince“ basiert. Dieses kooperative, heldenbasierte Game spielt in einer epischen Fantasiewelt und führt neue Charaktere und Geschichten ein, um das Dragon Prince-Universum zu erweitern, und bietet unzählige Stunden unterhaltsames Koop-Multiplayer-Gameplay und einen befriedigenden Rollenspielfortschritt. Spiele als einer von mehreren kultigen Helden aus The Dragon Prince, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten und seinem eigenen Kampfstil.

Tales of the Shire

Lebe das gemütliche Leben eines Hobbits in der wunderbar ruhigen Landschaft des Auenlandes. Entdecke, dekoriere und teile diese idyllische Ecke von Mittelerde. Triff in Tales of the Shire auf freundliche Hobbits und bekannte Gesichter, die auf deine Ankunft warten.

Netflix Stories: Emily in Paris

Du ziehst von den USA nach Paris, um einen Job bei einem angesehenen Modemagazin anzunehmen, und entdeckst schnell, dass die Stadt der Liebe voller Überraschungen, Herausforderungen und atemberaubender Verehrer ist. Mit der Hilfe von Emily, Mindy, Alfie und Gabriel erkundest du die romantische Hauptstadt und versuchst dabei, dich selbst zu finden. Wirst du jede Gelegenheit nutzen, um deinen Traumjob zu ergattern und deinem Herzen zu folgen?

The Case of the Golden Idol

Untersuche Hinweise und nutze deine Kombinationsgabe, um in diesem Point-and-Click-Detective-Adventure eine Reihe von grausamen Morden und das verworrene Geheimnis eines verfluchten Familienerbstücks zu lösen. Im Jahr 1742 gerät eine Goldfigur, die mit übernatürlichen Kräften ausgestattet ist, durch eine heimtückische Tat in die Hände eines Forschers. Noch Jahrzehnte später zieht der Schatz seine Nachkommen in seinen Bann. Schlüpfe in die Rolle eines Detektivs aus dem 18. Jahrhundert, um die dunkle Wahrheit hinter einer Reihe seltsamer – und irgendwie miteinander verbundener – Todesfälle aufzudecken, die im Kielwasser des Idols zu geschehen scheinen. Diese Netflix-Edition des Spiels enthält zwei zusätzliche Kapitel, „Die Spinne von Lanka“ und „Der lemurische Vampir“.

Rotwood

Die Welt wurde ins Chaos gestürzt, und es liegt an dir und deinen Freunden, die korrupten Bestien des Rotwalds zu bekämpfen. Rüste deine Ausrüstung auf, wähle deine bevorzugte Waffe und verbessere deine Fähigkeiten, um deinen sicheren Hafen zu verteidigen.

Don’t Starve Together

Kämpfen, farmen, bauen und erforsche gemeinsam in der eigenständigen Multiplayer-Erweiterung des kompromisslosen Wildnis-Survival-Spiels Don’t Starve Together. Betrete eine seltsame und unerforschte Welt voller seltsamer Kreaturen, versteckter Gefahren und uralter Geheimnisse. Sammle Ressourcen, um Gegenstände herzustellen und Strukturen zu bauen, die deinem Überlebensstil entsprechen. Arbeite mit deinen Freunden in einem privaten Spiel zusammen oder finde online neue Freunde. Tu alles, was nötig ist, aber das Wichtigste ist: Verhungere nicht.

Lab Rat

Lab Rat ist ein handgemachtes, narratives Rätselspiel, das sich als maschinell generiertes Videospiel tarnt. Die Hauptrolle in diesem satirischen Abenteuer spielt eine metrikbesessene KI, die Sie überwacht, profiliert und anleitet, während Sie versuchen, mehr als 100 einzigartige räumliche Probleme zu lösen. Im Laufe der Zeit entwickelt diese KI auf der Grundlage Ihrer Leistung und der Antwortdaten auf Umfragen ein komisch fehlgeleitetes Verständnis der Menschheit.

Netflix Stories: Perfect Match

Du bist ein erfolgreicher Beziehungs-Podcaster, der gerade in einer Luxusvilla angekommen ist, um in der Netflix-Hit-Dating-Show Perfect Match nach Liebe zu suchen. Dieses spielerische interaktive Abenteuer, das nur in Netflix Stories verfügbar ist, lässt einen in die Welt von Perfect Match eintauchen. Mit dem Moderator der Serie, Nick Lachey, und einer üppigen tropischen Kulisse gibt dir dieses Spiel die Möglichkeit, deine Reality-Show-Fantasien auszuleben. Ziehe dich an, wie du willst, gehe aus, mit wem du willst, und treffe Entscheidungen, die nur dich betreffen.

Netflix Stories: Selling Sunset

Willkommen bei der Oppenheim Group! Als neuester Makler in LAs schillerndstem Luxus-Maklerbüro musst du dich in der Stadt der Reichen und Berühmten nach oben verkaufen, um den Zuschlag für ein neues 100-Millionen-Dollar-Projekt in Bel Air zu erhalten. Aber um dich als Top-Makler zu beweisen, musst du dich mit wohlhabenden Kunden, Bürodramen und einem anderen neuen Makler herumschlagen, der dich zu Fall bringen will.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (Sommer 2024)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure erzählt die Geschichte von Jemma, einer Außenseiterin aus einer Kleinstadt, die sich auf eine Reise der Selbstentdeckung begibt. Sie wagt sich aus ihrer erdrückend gemütlichen Umgebung heraus und findet eine inspirierende Welt – aber auch eine, die von Angst und einer seltsamen, unbeweglichen „statischen“ Kraft beherrscht wird. Kann sie eine Kultur der Stagnation durchbrechen und einen Platz finden, der zu ihr passt?

Harmonium: The Musical

Harmonium ist ein interaktives Musik- und Abenteuerspiel in Gebärdensprache, das Melody Macato begleitet, eine energiegeladene 10-jährige philippinisch-amerikanische Musikerin, die seit frühester Kindheit gehörlos ist. Für ihre bevorstehende Debüt-Show möchte sie eine neue Art von Musik kreieren, die man fühlen und sehen kann und die für ihre Freunde zugänglich ist. Doch als Melodys Noten vom Blatt springen, wird sie in ein musikalisches und visuelles Wunderland namens Harmonium gezogen. Um rechtzeitig zu ihrem großen Auftritt nach Hause zu kommen, muss Melody sich der Kakophonie stellen, einer alles verzehrenden Macht, die nur mit einer Meistersinfonie besiegt werden kann.

Alle Neuerungen der Netflix-Spiele-Sammlung werden in diesem englischsprachigen Artikel vorgestellt. Für weitere Eindrücke in audio-visueller Form sorgt auch der dazu veröffentlichte Trailer bei YouTube, den wir unter diesem Artikel eingebunden haben.