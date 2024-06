Suika Game: Kultiges Wassermelonen-Spiel jetzt auch in Deutschland erhältlich

In Japan und den USA ist das als „Wassermelonen-Spiel“ bekannte Suika bereits viral gegangen und wurde dort zum Streaming-Hit vieler Gamer. War das bunte Casual Game zunächst vom Beamer-Hersteller XGIMI als kleine Zugabe für die eigenen Decken-Projektoren der Reihe „Aladdin“ gedacht, wurde Suika danach kurzerhand zum meistgeladenen Spiel für die Nintendo Switch des vergangenen Jahres.

Danach folgte ein offizielles Release des Spiels als iPhone- und iPad-App in den USA – und nun, einen Monat später, auch eine Veröffentlichung im deutschen App Store. Dort kann das Suika Game (App Store-Link) zum Preis von einmaligen 2,99 Euro auf iPhones und iPads geladen werden und verzichtet danach auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements. Für die Installation des Spiels ist neben iOS/iPadOS 12.0 oder neuer auch mindestens 198 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät notwendig. Eine deutsche Lokalisierung besteht bislang noch nicht, allerdings kann das Spiel in englischer Sprache absolviert werden.

Die Regeln vom Suika Game sind einfach: Bei dem Spiel geht es darum, eine Wassermelone herzustellen, indem man zwei kleine Früchte kombiniert, um sie größer zu machen. Das Ziel dabei: So viele große Früchte wie möglich generieren, die gleichzeitig nicht aus der Box, in der sie sich befinden, überlaufen. Ist dies der Fall, und die Box ist überfüllt, ist die aktuelle Partie beendet.

Fruchtige Kettenreaktionen und tägliche Rangliste

Besonders spannend ist, dass die Früchte den Platz in der Box entsprechend ihrer Größe und ihres Gewichts der Schwerkraft folgend ausfüllen. So kann es sein, dass sich eine Kettenreaktion von gleichen Früchten erst nach einiger Zeit bildet, da einige Früchte langsam nach unten rutschen und sich drehen. Für eine optimale Fruchtverteilung kann man die jeweils zu platzierenden Früchte auf einer Leiste hin- und herschieben und sie dann antippen, um sie in die Box fallen zu lassen.

Suika Game bietet neben einem vergleichsweise entspannten Gameplay und einem ebenso fröhlichen Soundtrack auch eine tägliche Rangliste mit den erfolgreichsten Spielern und Spielerinnen des Casual Games. Im US-Store erfreut sich Suika Game bereits großer Beliebtheit und kommt dort auf gute 4,3 Sterne. Im deutschen App Store ist die Neuerscheinung schon nach kurzer Zeit auf Platz 1 der Casual Game-Charts katapultiert worden. Habt ihr das kultige Spiel schon ausprobiert?