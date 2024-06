Jabra: Kopfhörer der Elite- und Talk-Serie werden nicht weitergeführt

Erst vor wenigen Tagen hat der dänische Audiospezialist Jabra, der zur GN Group gehört, die jeweils zweite Generation der True Wireless In-Ears Jabra Elite 10 und Jabra Elite 8 Active präsentiert, die mit einigen Neuerungen daher kommen. Auch wir hatten in einem Artikel über die Neuerscheinungen berichtet.

Zusammen mit der Präsentation der 2. Generation der Elite-In-Ears hat Jabra aber auch am 11. Juni dieses Jahres bekanntgegeben, dass man sich in Zukunft aus dem Endkundengeschäft für Kopfhörer zurückziehen werde. Die Jabra Elite 10 und Elite 8 Active in zweiter Generation werden demnach die letzten Modelle sein, die am Markt erhältlich sein werden. Neben der Elite-Serie will Jabra zugleich auch die Talk-Modellreihe, Mono-Kopfhörer für den Telefonie-Einsatz, einstellen. Laut Jabra wolle man sich auf „attraktivere Geschäftsbereiche“ konzentrieren.

„Die Entscheidung, die Produktlinien Elite und Talk schrittweise abzubauen, ist Teil unserer Verpflichtung, uns auf attraktive Märkte zu konzentrieren, in denen wir profitables Wachstum und hohe Renditen erzielen können. […] Die Märkte haben sich jedoch im Laufe der Zeit verändert, und wir sind heute zu der Einschätzung gelangt, dass wir im Vergleich zu den vielen anderen Möglichkeiten, die sich uns in unseren Geschäftsbereichen Hearing, Enterprise und Gaming bieten, keine angemessene Investitionsrendite erzielen können.“

Das berichtet Peter Karlstromer, CEO von GN Store Nord, in der entsprechenden Ankündigung. In der nächsten Zeit soll der Bestand der beiden Produktlinien nach und nach abgebaut werden, was laut GN zum größten Teil bis Ende dieses Jahres der Fall sein wird. Die Kundschaft soll noch mehrere Jahre Support erhalten und betreut werden.

Komplett aus dem Endkunden-Segment will sich Jabra allerdings nicht zurückziehen: Die Produkte der Evolve-Reihe, vornehmlich Headsets für den Office-Bereich, werden weitergeführt. Auch Kopfhörer für Gaming-Anwendungen sollen weiterhin angeboten werden. Durch die Abkehr vom Endkundengeschäft dürfte es wohl auch bei Jabra zu Entlassungen kommen – in welchem Umfang diese ausfallen, ist bislang noch nicht klar.