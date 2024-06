Jabra: Zweite Generation der Elite 10- und Elite 8 Active-In-Ears präsentiert

Am gestrigen Dienstag hat das bekannte dänische Audio-Unternehmen Jabra die Elite 8 Active Gen 2 und Elite 10 Gen 2 vorgestellt. Die In-Ears der neuen Generation bauen auf dem Design und Erfolg ihrer Vorgänger auf und beinhalten Verbesserungen, durch die das Klangerlebnis weiter optimiert wird.

Jabra hat bei der neuen Generation seinen Fokus über die Kopfhörer hinaus ausgeweitet und das weltweit erste LE Audio Smart Case entwickelt. Durch das Design mit dualem USB-C- und 3,5-mm-Klinkenanschluss legen die Elite 8 Active und Elite 10 Gen 2 den Schwerpunkt auf universelles Streaming und Konnektivität auf Knopfdruck.

Der in das Ladecase integrierte Chip ermöglicht es den Usern, mühelos eine Verbindung herzustellen und Audio von einer Vielzahl von Geräten direkt auf ihre Kopfhörer zu streamen. Mit einer geringeren Latenzzeit als bei Standard-Bluetooth-Verbindungen vom Gehäuse zu den Earbuds erlebt man dank LC3-Codec eine bessere Audio- und Video-Synchronisation sowie Hi-Fi-Soundqualität. Das 2-in-1-Kabel verwandelt das smarte Ladecase in einen vielseitigen Adapter, den man an jedes Gerät anschließen kann – ob im Flugzeug, auf dem Laufband oder zu Hause beim Fernsehen.

Klangerlebnis in neuer Dimension

Die Elite-Kopfhörer bieten eine neue Dimension des Klangerlebnisses mit verbesserter Raumklangabstimmung und Dolby Atmos-Unterstützung sowie mit optimiertem 3D-Sound bei einer breiteren Palette von Inhalten, einschließlich Podcasts. Die Jabra In-Ears der neuen Generation bieten außerdem eine verbesserte Gesprächsleistung mit 6-Mikrofon-Anruftechnologie und verbesserten KI-Anrufalgorithmen. Die Mikrofone unterscheiden zwischen Hintergrundgeräuschen und gesprochener Stimme, um letztere zu priorisieren. Algorithmen zur effektiven Geräuschunterdrückung werden automatisch aktiviert, um je nach Aktivität oder Standort eine klare Gesprächsleistung und hohe Sprachverständlichkeit sicherzustellen.

Jabra hat auch die aktive Geräuschunterdrückung verbessert, die bis zu doppelt so viele Geräusche blockieren kann wie frühere Generationen. Die Leistung der Geräuschunterdrückung des internen Feedback-Mikrofons wurde erhöht, um einen besseren ANC-Effekt für Geräusche im mittleren und niedrigen Frequenzbereich zu erzielen. Außerdem hat man die adaptiven ANC-Algorithmen verbessert, um den Effekt für mehr Benutzer und Benutzerinnen zu maximieren. Das Ergebnis ist eine stärkere Geräuschunterdrückung in verschiedenen Szenarien, einschließlich der Hintergrundgeräusche im Flugzeug und Fitnessstudio.

HearThrough-Funktion ist jetzt noch besser

Die neue Generation von In-Ears bietet zudem eine verbesserte Wahrnehmung der Umgebung (auch Outdoor) mit dem neuen Natural HearThrough. Es wurde eigens für die Reduzierung von Windgeräuschen optimiert und ist doppelt so effektiv wie die vorherige Generation. Dank intelligenter Algorithmen, die den Frequenzbereich von HearThrough erweitern, erscheinen die Umgebungsgeräusche jetzt klarer und natürlicher, während Windgeräusche und Pfeifen spürbar reduziert werden.

Die Jabra Elite 8 Active Gen 2 sind ab Mitte Juni 2024 für 229 Euro in Navy, Schwarz und zwei neuen Farben, Coral und Olive, erhältlich. Die Jabra Elite 10 Gen 2 werden ebenfalls ab Mitte Juni 2024 für 279 Euro in Titanium Black, Gloss Black, Cocoa und zwei neuen Farben Denim und Soft White verfügbar gemacht. Auch wir haben bereits Testexemplare der neuen Generation angefragt und werden euch hoffentlich bald mit weiteren Eindrücken versorgen können.