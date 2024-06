Blackmagic URSA Cine Immersive: Neue Kamera für Vision Pro-Workflows vorgestellt

Blackmagic hat am Montag dieser Woche eine neue Kamera angekündigt, die Teil eines neuen Vision Pro-spezifischen Workflows ist, und auch die hauseigene Software DaVinci Resolve einbezieht. Die URSA Cine Immersive ist eine Kamera, die auf der URSA Cine-Plattform von Blackmagic aufbaut. Mit ihr können Kameraleute 90 Bilder pro Sekunde in stereoskopischem 3D-Video für Vision Pro aufnehmen.

Dies und Updates in der DaVinci Resolve Videobearbeitungs-Software werden es Filmschaffenden ermöglichen, Filmmaterial direkt in Apples Headset zu überwachen, native Vision Pro-Videodateien zu exportieren und vieles mehr. Blackmagic hat nicht kommuniziert, wie viel die Kamera kosten wird, aber Privatpersonen werden sie nicht einfach so kaufen können. Dennoch könnte die Existenz dieser Kamera in Verbindung mit den Aktualisierungen der Bearbeitungssoftware von Blackmagic bedeuten, dass mehr Kreative Inhalte für das Apple-Headset erstellen, das bisher nur sehr wenig zu bieten hatte.

Blackmagics neue URSA Cine Immersive-Kamera kommt in einem mattschwarzen Gehäuse und der Ästhetik eines Camcorders aus den frühen 90ern daher, liefert aber unter der Haube geballte Video-Performance. Blackmagic beschreibt die Neuerscheinung in einem Newsroom-Artikel wie folgt:

„Die Blackmagic URSA Cine Immersive verfügt über ein speziell für Apple Immersive Video entwickeltes und maßgeschneidertes Objektivsystem, das bereits vorinstalliert ist. Ein Sensor liefert eine Auflösung von 8.160 x 7.200 Pixeln pro Auge mitsamt Synchronisation auf Pixelebene und einem erstaunlichen Dynamikbereich von 16 Blendenstufen. Damit können Kinematografen cineastische und immersive stereoskopische 3D-Inhalte mit 90 fps in einer einzigen Datei erfassen. Das maßgeschneiderte Objektivsystem ist speziell für den großformatigen Bildsensor der URSA Cine entwickelt, mit genauesten Positionsdaten, die zum Zeitpunkt der Herstellung ausgelesen und gespeichert werden. Diese immersiven Objektivdaten werden jeweils pro Auge gemappt, kalibriert und als Teil der Blackmagic-RAW-Datei in der Postproduktion verarbeitet.“

Die erste Schnittsoftware der Welt für Apple Immersive Video

Zudem wird ein neues DaVinci Resolve-Update neue Features für einen umfassenden Immersive-Video-Workflow für die Apple Vision Pro bringen. Blackmagic-User können dann mit der URSA Cine Immersive Kamera aufgezeichnetes Video in Apple Immersive Video bearbeiten. Ein neuer Viewer für immersives Video ermöglicht es, Clips zu schwenken, neigen und kippen und sie auf einem 2D-Monitor oder – für ein noch immersiveres Schnitterlebnis – auf der Apple Vision Pro zu sichten. Von der Apple Vision Pro gerenderte Transformationen lassen sich mithilfe von FCP XML-Metadaten umgehen, um im Anschluss saubere Masterdateien zu liefern. Export-Presets unterstützen schnelle Ausgaben in ein Paket, das direkt auf der Apple Vision Pro angezeigt werden kann.

Die Blackmagic URSA Cine Immersive ist sogar Drohnen-tauglich: Um sie in die Luft zu bekommen, bräuchte man allerdings wohl eine industrielle oder sogar speziell angefertigte Drohne. Die Kamera-Neuerscheinung und das DaVinci Resolve-Update soll es im Laufe dieses Jahres bei ausgewählten Blackmagic Design-Händern in aller Welt geben.

Fotos: Blackmagic.