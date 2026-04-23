NASA veröffentlicht beeindruckendes iPhone-Video während der Artemis-II-Mission

Die NASA hat ein bemerkenswertes Video veröffentlicht, das den sogenannten Erdschein aus der Perspektive des Orion-Raumschiffs während der laufenden Artemis-II-Mission zeigt. Das am zweiten Tag der Mission aufgenommene Material entstand mit einem iPhone und dokumentiert, wie das von der Erde reflektierte Sonnenlicht die Kabine des Raumschiffs erleuchtet. Das Video wurde heute Morgen über den offiziellen NASA-Artemis-Account auf der Plattform X geteilt und bietet einen einzigartigen Einblick in die optischen Phänomene im Weltraum.

Das kurze Video, das von der NASA bei X geteilt wurde, zeigt die Astronautin Christina Koch, deren Gesicht ausschließlich durch das reflektierte Erdlicht beleuchtet wird. Nach einigen Sekunden dreht sie die Kamera, so dass die Erde außerhalb der Kapsel zu sehen ist. Gleichzeitig ist die schwache Reflexion des iPhones im Fensterglas erkennbar. Die Aufnahme zeigt gleichzeitig auch die technische Innovation der Mission, bei der erstmals iPhones für fotografische und videografische Dokumentationen im Weltraum eingesetzt werden.

Die Artemis-II-Mission, die Anfang dieses Monats gestartet und mittlerweile beendet wurde, markiert einen weiteren Meilenstein in der Erforschung des Mondes. Die Verwendung handelsüblicher Geräte wie iPhones zur Dokumentation der Mission zeigt, wie moderne Technologie die Raumfahrt zugänglicher und vielseitiger gestaltet. Für die Wissenschaft und Astronomie-Enthusiasten bieten solche Aufnahmen nicht nur ästhetische, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse über Lichtreflexionen im All. Schon während der Mission hatte die NASA beeindruckende Fotos veröffentlicht, die mit einem iPhone 17 Pro Max aufgenommen wurden. Was denkt ihr: Darf das iPhone demnächst auch mit zum Mond fliegen? Oder bleibt es am Ende doch alles in den Filmstudios?!