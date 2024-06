iOS 18 warnt vor langsamen Netzteilen und bietet neue Ladelimits

Um den Akku im iPhone langlebiger zu machen, hat Apple mit der iPhone 15-Generation ein neues Ladelimit eingeführt, bei dem das iPhone nicht mehr über 80 Prozent geladen wird. In der ersten Beta-Version von iOS 18 erlaubt Apple feinere Einstellungen, denn ihr könnt das Limit selbst bestimmen.

Zuvor konnte man lediglich festlegen, dass das Ladelimit aktiv ist und das iPhone nicht über 80 Prozent lädt. In iOS 18 lässt sich fortan Feineinstellungen machen, denn ihr könnt 80, 85, 90, 95 oder 100 Prozent auswählen. Zu finden ist die Option in den „Einstellungen“ unter „Batterie“ und „Laden“. Die Funktion zur Begrenzung des Ladevorgangs ist in der ersten Beta-Version von iOS 18 ausschließlich für das iPhone 15 verfügbar, nicht jedoch für das iPhone 14 Pro oder ältere Modelle.

iOS 18 warnt vor langsamen Netzteilen

In diesem Zusammenhang hat 9to5mac festgestellt, dass das iPhone vor langsamen Netzteilen warnt. Im Abschnitt „Batterie“ könnt ihr in einem Diagramm sehen, wann ihr euer iPhone aufgeladen habt. Solltet ihr zum Laden ein langsames Netzteil verwenden, zeigt die Grafik in orangener Farbe eine Warnmeldung an.

Mit Qi2 kann man ein iPhone mit bis zu 15 Watt aufladen und per Kabel sogar noch etwas schneller. Generell sagt man ja, dass langsames Laden für den Akku gesünder ist, daher ist es etwas verwunderlich, dass Apple eben vor solchen Netzteilen in iOS 18 warnt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, welche Ladegeschwindigkeit die Meldung „Langsames Ladegerät“ auslöst. Bis zum Start von iOS 18 wird Apple seine Support-Dokumente aktualisieren und dann genau spezifizieren, was mit „langsamen Netzteilen“ gemeint ist.

Screenshots via Reddit.