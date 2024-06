Apple Home: Das sind die Verbesserungen mit iOS 18

Rund um das Smart Home hat Apple gestern Abend mit der Vorschau auf iOS 18 einige Neuerungen gezeigt. Was genau sich mit dem anstehenden Update im Herbst rund um die Apple Home-App, HomeKit und Matter rund wird, fassen wir in diesem Artikel für euch zusammen.

Die größten Neuerungen stammen dabei nicht unbedingt aus der Feder von Apple. Viel mehr liefert man Upgrades rund um den Matter-Standard, hier sind Version 1.2 und 1.3 nämlich noch nicht in die Home-App integriert.

Mit Matter 1.2 wird beispielsweise eine Unterstützung für Saug- und Wischroboter ermöglicht. „Die Home-App unterstützt jetzt die wichtigsten Funktionen von Staubsaugerrobotern, wie Leistungssteuerung, Reinigungsmodus, Saugen, Wischen und Ladestatus. Sie können auch an Automatisierungen und Szenen teilnehmen und auf Siri-Anfragen reagieren“, heißt es dazu von Apple.

Mit Matter 1.3 gibt es dann die Messung des Energieverbrauchs. Einige Geräte, wie etwa die Eve Energy Steckdose, bringen diese Funktionalität ja schon seit jeher mit, allerdings nur in der Hersteller-eigenen App, nicht in Apple Home. Für Haushalte in den USA gibt es sogar noch mehr Funktionen rund um das Thema Energie: „Berechtigte Kunden der Pacific Gas and Electric Company können sich mit ihrem Versorgungskonto verbinden, um Informationen über ihren Stromverbrauch und ihren Tarifplan einzusehen.“

iOS 18 ermöglicht Auto-Unlock für Smart Locks

Ebenfalls warten müssen wir ja noch auf die vollständige Matter-Unterstützung für das Nuki Smart Lock in Apple Home, hier geht es ja unter anderem auch um die Kompatibilität mit der Funktion „Falle ziehen“. Mit iOS 18 will Apple zudem eine Auto-Unlock-Option direkt in die Home-App integrieren – allerdings nur für Smart Locks mit Matter.

Damit einhergehend wird es auch einen Gastzugang geben. „Mit dem Gastzugang lässt sich regeln, wie und wann Personen das Haus betreten können. Sie erhalten Zugang zu ausgewählten Garagenöffnern, Alarmsystemen und Türschlössern, und zwar zu festgelegten Zeiten“, heißt es dazu von Apple. Notwendig dafür ist ein HomePod oder Apple TV als Home Hub.

Auch das Kontrollzentrum kümmert sich um das Smart Home

Komplett überarbeitet wird mit iOS 18 auch das Kontrollzentrum. Hier gibt es etliche neue Steuerelemente, eine Sortierung in Gruppen und auch eine Unterstützung für Drittanbieter, die eigene kleine Schalter entwickeln können. Hier wird es natürlich auch eine direkte Anbindung an Szenen und Geräte aus der Home-App geben.