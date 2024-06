Apple kündigt sieben neue Spiele für Apple Arcade an

Auch wenn ich anfangs ein großer Fan von Apple Arcade war, in den letzten Wochen und Monaten waren die Neuerscheinungen tatsächlich recht übersichtlich. Jetzt hat Apple sieben Spiele präsentiert, die bereits erhältlich sind oder spätestens im Juli erscheinen werden. Wir liefern euch einen kleinen Überblick.

Diese vier Spiele sind bereits auf Apple Arcade erhältlich

Rabbids Multiverse: Ein neues exklusives Spiel von Ubisoft. Im Koop-Modus muss man ein verrücktes Team mit unglaublichen Superkräften zusammenstellen und mit seltsamen Hasen unterschiedlichste Aufgaben erfüllen. Ein Spiel für die ganze Familie, das auch online gegen andere Gegner gespielt werden kann.

Tomb of the Mask+: Ein Arcade-Game im Retro-Look, das irgendwie ein bisschen an Pacman erinnert. Auch hier muss man sich den Weg durch ein Labyrinth suchen und dabei etlichen Gefahren aus dem Weg gehen.

Fabulous – Wedding Disaster+: Ein Spiel für alle Fans von Mode, Romantik, Promi-Gossip und Zeitmanagement. Schafft ihr es, die perfekte Hochzeit zu organisieren? Vor dem Versuch im echten Leben könnt ihr es auf iPhone und iPad proben.

Return to Monkey Island+: Ein Klassiker aus dem App Store, zu dem wir wohl nicht mehr viel sagen müssen. Ein legendäres Adventure mit Guybrush Threepwood in der Hauptrolle. Natürlich mit etlichen Rätseln und Geschichten, die es zu entdecken gilt.

Das sind die Neuerscheinungen im Juli

Outlanders 2: Der neueste Teil des Städtebau-Spiels will mit seinen fantasievollen Levels, dem leicht zu erlernenden, aber schwer zu meisternden Gameplay und dem schrägen Humor punkten. Eine mutige neue Generation von Fremden ist bereit, das Leben in den Outlands mit neuen Ansätzen für den Aufbau und das Überleben eines Ökosystems neu zu gestalten, das lebendiger ist als je zuvor. Mit einem Kampagnenmodus über 21 Level zum Start und einem zweiwöchentlich aktualisierten Herausforderungsmodus. Außerdem mit einer komplett überarbeiteten Grafik, neuen Tropen- und Winterland-Biomen mit Wetterereignissen, vielen neuen Gebäuden und mehr.

Punch Kick Duck+: Genau mein Humor. Eine Gans, die gegen allerhand verrückte Wesen kämpft. Gemischt mit Elementen aus Stein-Schere-Papier kann das nur eine spaßige Angelegenheit werden.

Zen Koi Pro+: Hier geht es weitaus weniger hektisch zu. Hier könnt ihr einem Koi im virtuellen Becken beim Wachsen zusehen und die Ruhe genießen.