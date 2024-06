Yarbo: Neuer All-In-One-Gartenroboter auch in Deutschland verfügbar

In unserer Redaktion haben schon so einige Rasenmäher-Roboter ihre Dienste im heimischen Garten ausprobieren dürfen. Wer nicht nur das Rasen mähen automatisieren möchte, sondern ein Allround-Gerät für sämtliche anfallende Arbeiten rund ums Haus benötigt, kann sich ab sofort den Yarbo in der 2024er Serie ansehen.

Das Besondere am schwarz-gelben Gartenroboter ist seine Vielseitigkeit: Der Yarbo verfügt über einen sogenannten „Core“, das Basisgerät als Zugmaschine samt kleinem Kettenantrieb, an den je nach Jahreszeit und Bedingungen im Garten entsprechende Erweiterungen zum Rasen mähen, Laub blasen oder auch als Schneefräse angebracht werden können. Neben diesen Hauptmodulen gibt es noch weiteres ergänzendes Zubehör, beispielsweise eine Anhängerkupplung, einen Schneeschieber und den für das nächste Jahr angekündigten Extras für den Kantenschnitt oder das Ausbringen von Samen, Flüssigkeiten oder Streusalz.

Aktuelle Yarbo-Bundles mit mehr als 30 Prozent Rabatt

Was die technischen Daten des Yarbo betrifft, so kommt das Basismodul „Core“ mit Maßen von 64 x 57 x 61 cm und einem Gewicht von 64 Kilogramm daher. Die Zugmaschine kann bei Temperaturen zwischen -25°C und +45°C eingesetzt werden und soll nach einer dreistündigen Ladezeit mit einer Akkuladung vier Stunden lang unabhängig arbeiten können. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 0,6 m/s, zudem ist das Gerät nach IPX4 wassergeschützt. Das Rasenmäher-Modul schafft maximal 25.000 qm und kann Steigungen bis zu 35° erklimmen. Gesteuert wird der Roboter und seine Erweiterungen über WLAN oder Bluetooth über die eigene App, die bei Internetverbindung einen Arbeitsradius von bis zu 200 Metern ermöglicht.

Dank der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten und den zahlreichen Erweiterungen ist der Yarbo dementsprechend auch kein Schnäppchen im Gartenroboter-Segment. In der Version mit Rasenmäher-Erweiterung kostet der Yarbo aktuell mit 33 Prozent Rabatt 4.769 Euro statt des Standardpreises von 7.198 Euro. Möchte man das Gesamtpaket mit Core-Zugmaschine, Schneefräse, Laubbläser und Rasenmäher kaufen, wird 6.879 Euro (statt 10.916 Euro) fällig. Auch weitere Bundles sind auf der Website von Yarbo verfügbar. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt den Gartenroboter in Aktion.