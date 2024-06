Folium: Neuer Emulator für Gameboy Advance und Nintendo (3)DS

Nachdem Apple Anfang April die App Store-Regularien geändert hat und nun auch Emulatoren auf dem eigenen Marktplatz erlaubt, nimmt der Markt für dieses App-Genre mittlerweile an Fahrt auf. War es zunächst Delta, der über den alternativen App-Marktplatz AltStore angeboten wurde, kamen nach und nach immer mehr Emulator-Anwendungen im offiziellen App Store hinzu, darunter auch PPSSPP, Gamma und RetroArch.

Wer bislang noch nicht von Emulatoren gehört hat: Diese Apps erlauben das Ausführen von klassischen Konsolen- und Handheld-Games unter iOS. Dazu benötigt es neben der Emulator-App selbst auch die entsprechenden digitalisierten Spiele, die als Datei in den Emulator geladen und dann von dort aus gestartet werden können. Während es auch zahlreiche kostenlose und legale Emulator-Games gibt, sind viele beliebte Spiele-Titel, beispielsweise von Nintendo oder Sony, einem Urheberrecht unterworfen, so dass der Download solcher Dateien grundsätzlich als rechtliche Grauzone zu bezeichnen ist.

Die bisher im App Store verfügbaren Emulatoren waren kostenlose Downloads – das wohl auch, damit Entwickler und Entwicklerinnen in der oben bereits erwähnten Grauzone keine rechtlichen Auseinandersetzungen zu fürchten haben. Denn: Wirtschaftliches Interesse ruft oft die großen Lizenzträger auf den Plan. Besonders Nintendo geht rigoros gegen solche vermeintlichen Urheberrechtsverletzungen vor.

Das Entwicklerteam von Folium (App Store-Link) scheint dies nicht zu stören: Der neue Emulator für Spiele des Gameboy Advance, Nintendo DS und Nintendo 3DS kostet einmalig 5,99 Euro im deutschen App Store und benötigt neben iOS 15.0 oder neuer auch mindestens 51 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache zur Verfügung.

Support für PlayStation-, Switch- und Xbox-Controller

Der Emulator wird vom Entwicklerteam als „wunderschön gestalteter, hochleistungsfähiger Multisystem-Emulator, mit dem du Videospiele von Retro-Konsolen und Handhelds spielen kannst“, beschrieben. Derzeit sind Cores für den Game Boy Advance, Nintendo 3DS und Nintendo DS enthalten. Darüber hinaus bietet Folium auch die Möglichkeit, verschiedene beliebte Game-Controller verwenden zu können, beispielsweise den Backbone One, den PlayStation DualShock 4 und PlayStation 5 DualSense, die Nintendo Switch Joy-Cons und Switch Pro Controller, sowie Xbox Controller für die Series S und X.

Das Menü von Folium ist sehr an das aktuelle iOS angelehnt und erlaubt es, in einer Bibliothek Spiele zu laden und zu sammeln. Zudem bietet der Emulator Upscaling Filter und mehrere Boot-Optionen an, um so beispielsweise das Home-Menü überspringen zu können. Es bleibt zunächst abzuwarten, wie viel Chancen Folium auf lange Sicht ausgerechnet werden kann. Nintendos gnadenloses Vorgehen gegen Produktpiraterie zeigte sich erst kürzlich beim Nintendo Switch-Emulator Yuzu: Der Anbieter einigte sich im März dieses Jahres mit Nintendo auf einen Vergleich in Höhe von 2,4 Millionen USD und ein baldiges Abschalten des Emulators.