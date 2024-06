MediaMarkt und Saturn: 16 Prozent Rabatt auf fast alles

MediaMarkt und Saturn legen die altbekannte Aktion neu auf: Ab 20 Uhr könnt ihr beim Kauf von Produkten die Mehrwertsteuer sparen. Die neue Aktion ist bis zum 10. Juni 2024 um 8:59 Uhr gültig. Die Mehrwertsteuer bezahlt ihr am Ende natürlich trotzdem, allerdings gibt es umgerechnet einen Rabatt in Höhe von knapp 16 Prozent.

Wenn ihr schon länger ein Produkt beobachtet, könnte jetzt die Zeit gekommen sein, um zuzuschlagen. Bei Interesse solltet ihr vorher auf jeden Fall einen Preisvergleich machen, oftmals sind die Preise aber gut. Vor allem preisstabile und teure Produkte sind eher selten stark reduziert, unter anderem sind die Produkte von Dyson zu nennen, ebenfalls weiße Ware wie zum Beispiel Waschmaschinen. Gute Kaffeevollautomaten sind zudem teuer und können in der Mwst-Aktion zu guten Kursen erworben werden.

Wie immer gilt aber auch: Es nehmen nicht alle Produkte und Marken an der Aktion teil. Ausgeschlossen sind die folgenden Hersteller und Produkte: Apple, AVM, Amazon, Blink , Synology, ARCADE 1UP, Tchibo Cafissimo , Tchibo, KOENIC, ok., HTC, PEAQ, ABSAAR, Liebherr, Miele, Sonos, SUNSET, OSNATECH, NEXT LEVEL RACING, Microsoft (ausgenommen Xbox), META (ausgenommen Quest 3), PS5.

Apple-Produkte mit 16 Prozent Rabatt wäre natürlich genial, ist aber nicht möglich. Schaut einfach mal ab 20 Uhr vorbei und prüft, ob sich die Aktion für euer Lieblingsprodukt lohnt.

Anbei findet ihr eine kleine Auswahl an reduzierten Produkten, sortiert nach Kategorie. Für die aufgelisteten Produkte haben wir den Preisvergleich für euch schon übernommen.

Siemens TI9558X1DE EQ.9 plus connect für 1.091,60 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 1.259 Euro

Delonghi PrimaDonna Class ECAM550.65.MS für 671,25 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 799 Euro

Nuki Smart Lock 4.0 Pro für 242,86 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 245 Euro

Nuki Keypad 2.0 für 133,61 (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 143 Euro

Samsung T9 1 TB SSD für 111,77 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 116 Euro

Sandisk Extreme Portable 1 TB SSD für 83,19 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 99 Euro