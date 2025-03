Untold Novel: Planungs-App für Romane neu im deutschen App Store

Wer sich schon einmal kreativ mit Schreiben beschäftigt hat und vielleicht sogar gerade dabei ist, einen eigenen Roman zu verfassen, findet ab sofort mit Untold Novel (App Store-Link) ein neues Werkzeug im App Store, das sich auf iPhones und iPads herunterladen lässt und die eigenen Schreibprojekte übersichtlich verwaltet.

„Untold Novel befindet sich seit mehr als 3 Jahren, mit dem Ziel eine inspirierende Umgebung für Autoren zu schaffen, in der Entwicklung. Wir wollen Schriftstellern und Autoren die Möglichkeit geben, alle wichtigen Eigenschaften ihrer Charaktere, Handlungsorte, Szenen sowie Timeline Events an einem Ort zu sammeln.“

So berichtet der deutsche Indie-Entwickler Pascal Grote aus Greven zu seiner Neuerscheinung. Die Anwendung für iOS und iPadOS steht seit wenigen Tagen im deutschen App Store zum Download bereit. Für die Installation sollte man neben iOS/iPadOS 17.0 oder neuer auch rund 38 MB an freiem Speicherplatz mitbringen. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit, die Finanzierung der App erfolgt aktuell über einen einmaligen reduzierten Kaufpreis in Höhe von 9,99 Euro, der danach auf 19,99 Euro ansteigen wird.

Bei Untold Novel handelt es sich grundsätzlich um eine App zur Planung von Romanen. Die Anwendung startet mit fünf Hauptmodulen:

Charakterplanungs-Tool: Damit lässt sich die Physik, der mentale Zustand, die Eigenschaften, Stärken und Schwächen der Charaktere im Auge behalten. Man kann jeder Figur auch ein Bild zuordnen, damit man immer eine visuelle Vorstellung vom Vorbild hat.

Damit lässt sich die Physik, der mentale Zustand, die Eigenschaften, Stärken und Schwächen der Charaktere im Auge behalten. Man kann jeder Figur auch ein Bild zuordnen, damit man immer eine visuelle Vorstellung vom Vorbild hat. Zeitleiste: Sie ermöglicht einen Überblick über alles, was in der eigenen Geschichte vorkommt – und alles, was nicht vorkommt. Etwas, das für die Geschichte wichtig ist, aber nicht für die Leser und Leserinnen? Das Timeline-Modul von Untold Novels ist genau der richtige Platz für diese Aufgabe. Der Roman kann damit auch im Voraus geplant werden, um zu sehen, was jeder Tag für das Buch bereithält.

Sie ermöglicht einen Überblick über alles, was in der eigenen Geschichte vorkommt – und alles, was nicht vorkommt. Etwas, das für die Geschichte wichtig ist, aber nicht für die Leser und Leserinnen? Das Timeline-Modul von Untold Novels ist genau der richtige Platz für diese Aufgabe. Der Roman kann damit auch im Voraus geplant werden, um zu sehen, was jeder Tag für das Buch bereithält. Ortsplaner: Orte spielen in einem Roman eine große Rolle. Die Frage ist: Wie realistisch kann man die Schauplätze des eigenen Romans gestalten? Ist der Tatort eine Bar oder ein Einkaufszentrum? Wie alt ist das Gebäude und wie sieht die Architektur aus? Schauplätze können auf eine Karte gelegt werden, damit man leicht erkennen kann, wie weit sie voneinander entfernt sind. Gibt es etwas Wichtiges in der Nähe? Dann lassen sich hübsche Ortssymbole nutzen, um eigene Orte leicht zu erkennen.

Orte spielen in einem Roman eine große Rolle. Die Frage ist: Wie realistisch kann man die Schauplätze des eigenen Romans gestalten? Ist der Tatort eine Bar oder ein Einkaufszentrum? Wie alt ist das Gebäude und wie sieht die Architektur aus? Schauplätze können auf eine Karte gelegt werden, damit man leicht erkennen kann, wie weit sie voneinander entfernt sind. Gibt es etwas Wichtiges in der Nähe? Dann lassen sich hübsche Ortssymbole nutzen, um eigene Orte leicht zu erkennen. Scene Crafting: Großartige Szenen sind die Essenz eines guten Romans. Mit dem Tool gestaltet man Szenen in einem schönen Layout und notiert, was in jeder Szene passiert. Man taucht direkt in die Szene ein und behält den Überblick über das Wetter, den Ort und die Atmosphäre der einzelnen Szenen. Auch das Spannungsniveau lässt sich festlegen und jede Szene mit Hilfe der wunderschönen Diagramme miteinander vergleichen, sowie erste Entwürfe für jede Szene direkt in Untold Novel erstellen.

Großartige Szenen sind die Essenz eines guten Romans. Mit dem Tool gestaltet man Szenen in einem schönen Layout und notiert, was in jeder Szene passiert. Man taucht direkt in die Szene ein und behält den Überblick über das Wetter, den Ort und die Atmosphäre der einzelnen Szenen. Auch das Spannungsniveau lässt sich festlegen und jede Szene mit Hilfe der wunderschönen Diagramme miteinander vergleichen, sowie erste Entwürfe für jede Szene direkt in Untold Novel erstellen. Notizen: Sie helfen dabei, den Überblick über die wichtigen Dinge zu behalten. Man kann Kategorien wählen, um die jeweilige Notiz zu speichern, damit man sie später leicht wiederfindet. Darüber hinaus kann man Notizen direkt aus den anderen Modulen heraus erstellen, um nie nie den Zusammenhang zu verlieren.

Neben diesen Funktionen ist Untold Novel in hohem Maße anpassbar: Nutzer und Nutzerinnen können zwischen Listen und Rastern für die Module Notizen, Charaktere und Standort-Modul wechseln. Zudem können verschiedene Werte wie Standardfarben für jedes Modul, Standard-Ortstyp und -Symbol, Standard-Wortziel für neue Projekte, Szenendauer, Temperatureinheit und vieles mehr vordefiniert werden, um jedem die beste Umgebung für seine eigene Kreativität zu bieten. Zusätzlich können bestehende Listen wie Geschlechter, Genres, Ortstypen, Merkmale und Notizkategorien vollständig vom User bearbeitet werden.

Um einen ersten Eindruck von der App zu bekommen, wird Untold Novel mit einem Beispielprojekt ausgestattet, das neuen Nutzern und Nutzerinnen den Einstieg erleichtert und auch als Inspirationsquelle genutzt werden kann. Wer also kreativ schreibt und aktuelle Buchprojekte oder Theaterstücke vorantreiben will, sollte sich Untold Novel auf jeden Fall genauer ansehen – derzeit gilt noch der vergünstigte Einführungspreis für die App. Weitere Infos finden sich auch auf der offiziellen Website zu Untold Novel.