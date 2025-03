Beats Solo 4: Kooperation mit Designerin Sandy Liang

Apple hat gestern eine neue limitierte Edition seiner Beats-Solo-4-Kopfhörer vorgestellt. Das Unternehmen hat mit der Modedesignerin Sandy Liang zusammengearbeitet, und nun eine neue Version seiner Over-Ear-Kopfhörer in begrenzter Auflage auf den Markt gebracht. Erhältlich sind die Beats Solo 4, die mit einer rosa Schleife auf dem Bügel verziert sind, derzeit allerdings nur in den USA, Großbritannien und Japan.

Laut Beats zeichne sich Sandy Liang durch ihre „verspielte, nostalgische Ästhetik“ und ihren „unverkennbaren, skurrilen Stil“ aus. So kommen die Beats Solo 4 in Liangs limitierter Edition denn auch mit einer rosa Schleife auf dem Bügel und rosafarbenen Beats-b-Logos an den Ohrmuscheln daher. Auch der dazugehörige Case ist mit einer rosa Schleife verziert.

Designerin Sandy Liang sagt über die Zusammenarbeit:

„Ich habe mich schon immer von der Art und Weise angezogen gefühlt, wie Nostalgie und Moderne koexistieren können, und die Zusammenarbeit mit Beats schien mir der perfekte Weg zu sein, dies zum Leben zu erwecken. Das Unternehmen ist eine kulturelle Ikone, und ich wollte, dass sich diese Zusammenarbeit persönlich anfühlt – etwas, das Funktion mit einem Gefühl von Verspieltheit und Persönlichkeit verbindet. Ich wollte, dass es sich nicht nur wie ein Kopfhörer anfühlt, sondern wie ein Accessoire, das Freude macht.“

Die Beats Solo 4 sind im April letzten Jahres neu auf den Markt gekommen und bringen unterscheiden sich von ihrem Vorgänger durch eine hörbare Verbesserung im Klang-Bereich. Zudem verfügen die Beats Solo 4 über eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden, drei Verbinungsmodi (USB-C, Bluetooth und AUX) sowie einer personalisierteren Spatial-Audio-Funktion mit dynamischem Head-Tracking.

Die Beats Solo 4 sind regulär für 229,95 Euro erhältlich. Bei Amazon erhaltet ihr sie derzeit vergünstigt für 169,99 Euro.

Limitierte Edition in Deutschland nicht verfügbar

Die limitierte Sandy-Liang-Edition der Beats Solo 4 wird derzeit nur in den USA, Großbritannien und Japan angeboten. Sie kostet 199,99 US-Dollar. Ob ein Marktstart in nächster Zeit auch hierzulande geplant ist, ist derzeit nicht bekannt.