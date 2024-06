Amazon Prime dank BildPlus für 5,99 Euro im Monat

Über einen kleinen Umweg könnt ihr euch heute Amazon Prime zum Vorteilspreis sichern, zumindest für ein Jahr. Und auch für Bundesliga-Fans sind die passenden Inhalte mit dabei, denn direkt nach Abpfiff gibt es Highlights aus der ersten und zweiten Liga. Möglich gemacht wird das durch das viel diskutierte BildPlus, der derzeit seinen elften Geburtstag feiert.

So viel könnt ihr bei Amazon Prime sparen

Für Amazon Prime zahlt ihr nach einem Gratis-Monat entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Bei BildPlus bekommt ihr derzeit das Bundle bestehend aus dem Bild-Abonnement und Amazon Prime für 5,99 Euro im Monat. Das macht pro Jahr unterm Strich 71,88 Euro, ihr spart im Vergleich zum regulären Prime-Abo also mindestens 18 Euro.

Allerdings: Der Preis bei BildPlus gilt nur für das erste Jahr. Danach beträgt der reguläre Preis 8,99 Euro, wobei ihr dann aufgrund der BildPlus-Inhalte ja immer noch etwas mehr fürs Geld bekommt. Zudem gilt das Angebot nur für Neukunden, was sich mit einem neuen Account aber recht einfach regeln lässt.

19,99 Euro für ein Jahr Bundesliga-Highlights

Bis zum Start der neuen Saison dauert es zwar noch ein bisschen, nach hinten heraus werdet ihr im kommenden Jahr aber nichts mehr verpassen. Falls ihr kein Prime benötigt, bekommt ihr BildPlus auch für 19,99 statt 79,99 Euro im ersten Jahr.

Unter anderem mit dabei sind dann die Bundesliga-Highlights der ersten und zweiten Liga, die direkt nach Abpfiff bereitgestellt werden. Ich habe das in den letzten Jahren wirklich gerne genutzt und mir so 15-20 Minuten nach Ende der Partien meine eigene kleine Sportschau zusammengestellt. Man kann von der Bild-Zeitung halten, was man will, das ist aber wirklich eine feine Sache.