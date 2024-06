Amegat Ladepad mit Qi2 kostet nur noch 13,99 Euro

Wenn man nach einem Preis-Leistungssieger sucht, wird man bei Amegat fündig. Nachdem wir endlich einen Kontakt zum Hersteller haben, der wohl als Nachfolger von Aukey auf Amazon auftritt, starten wir mit der Vorstellung des Qi2 Ladepad für das iPhone. Ausgestattet mit Support für Qi2, kann man sein iPhone mit 15 Watt schnell aufladen.

Amegat Qi2 Ladepad für 13,99 Euro statt 19,99 Euro (Amazon-Link)

mit dem Gutschein 30DLCQ1010

Mit dem Ladegerät könnt ihr das iPhone 12 und neuer aufladen, da die Qi2-Magnete auch mit MagSafe kompatibel sind. Wenn ihr eine MagSafe-Hülle im Einsatz habt, könnt ihr das Ladepad nutzen, ohne die Hülle zu entfernen. Das Pad selbst ist hochwertig verarbeitet und weist eine Aluminium-Legierung mit einer Rückseite aus gehärtetem Nano-Glas auf. Mit 7,45 Millimeter ist das Ladepad sehr dünn und mit 47,3 Gramm auch noch ziemlich leicht.

Amegat Ladepad lädt das iPhone mit bis zu 15 Watt

Dennoch ist die Magnetkraft groß und ich kann sogar mein iPhone am Kabel festhalten, ohne dass das iPhone abfällt. Das 150 Zentimeter lange USB-C Kabel ist mit dabei, allerdings muss man ein Netzteil mit mindestens 20 Watt in Eigenleistung stellen. Da ihr das Ladepad um 360 Grad frei drehen könnt, entscheidet ihr selbst, an welcher Seite das Kabel herausgucken soll.

Mit dem aktuellen Gutschein könnt ihr euch das Amegat Qi2 Ladepad so günstig wie noch nie sichern. 13,99 Euro für ein Ladepad mit Qi2 ist ein richtig guter Angebotspreis.

Angebot 125 Bewertungen AMEGAT Magnetisches kabelloses Ladegerät, Qi2-zertifiziert 15W ultraschnell... 【Qi2 Zertifiziertes Laden】 Das magnetische kabellose Ladegerät von AMEGAT wurde speziell für die iPhone 12, 13, 14, 15 Serie entwickelt und...

【Quick Snap to Charge】Verfügt über ein ultradünnes und schlankes Design mit eingebauten starken Magneten für mühelose und präzise...

Auch im Angebot

Bis Ende der Woche bietet Amegat auch die 3-in-1 Ladestationen mit bis zu 50 Prozent Rabatt an. Wir haben beide Stationen vorliegend und werden euch in den nächsten Tagen mit ausführlichen Reviews versorgen.

Amegat Qi2 MagFusion 3-in-1 Ladestation für 49,99 Euro statt 99,99 Euro

12 Bewertungen AMEGAT MagFusion 3-in-1 Ladestation, Qi2 zertifizierter 15W kabelloser Ladeständer,... Multifunktionales 3-in-1-Design: Schluss mit dem Kabelchaos auf Ihrem Schreibtisch! AMEGAT MagFusion 3-in-1 kabellose Ladestation optimiert das...

15W Ultra-schnelles Aufladen: Zertifiziert gemäß Qi2 Standards, liefert das Ladegerät ganze 15W an Hochgeschwindigkeitsladungsleistung für die...

Amegat Qi2 3-in-1 faltbare, kabellose Ladestation für 53,99 Euro statt 89,99 Euro

AMEGAT 3 in 1 Faltbar Kabellose Ladestation, Qi2 zertifizierter 15W kabelloser... Multifunktionales 3-in-1-Design: Verabschieden Sie sich von dem Durcheinander mehrerer Ladegeräte und Kabel. Unsere kabellose Ladelösung aus einer...

15W Ultra-schnelles Aufladen: Zertifiziert durch Qi2, liefert satte 15W Hochgeschwindigkeitsladeleistung für die iPhone 15 / 14 / 13 / 12 Serie....