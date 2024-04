Amegat: Steckt Aukey hinter der neuen Zubehör-Marke?

Neben Anker und Ugreen haben wir bis Mai 2021 sehr gerne die Produkte von Aukey getestet und vorgestellt. Es gab solide Produkte, unter anderem Powerbanks, Kabel und Netzteile zu wirklich guten Preisen. Wir waren jedenfalls immer sehr zufrieden mit der Qualität und dem Preis-Leistungverhältnis. Doch im Mai 2021 hat Amazon alle Produkte von Aukey von der eigenen Plattform gelöscht. Das Aus für Aukey.

Das Problem damals: Aukey hat Kunden dazu angehalten eine Produktbewertung auf Amazon zu veröffentlichen und im Gegenzug erstattet Aukey den bezahlten Preis per PayPal zurück. Ein absolutes No-Go und genau aus diesem Grund ist Aukey bei Amazon nicht mehr zu finden. Der Verkauf ging zwar über den hauseigenen Online-Shop weiter, aber hier in Deutschland bestellen viele Kunden und Kundinnen besonders gerne bei Amazon.

Amegat bietet die gleichen Produkte wie Aukey an

Scheinbar hat Aukey das Comeback über mehrere Jahre geplant, denn es ist davon auszugehen, dass die neue Marke Amegat zu Aukey gehört. Wir haben euch schon das einfache Ladepad mit Qi2 sowie die interessante 3-in-1-Ladestation genauer vorgestellt und wir haben festgestellt, dass Aukey genau die gleichen Produkte vertreibt – nur mit dem Aukey-Schriftzug. Das alleine ist kein ausschlaggebendes Kriterium, aber schon ein verdächtiger Hinweis.

Anderen Berichten auf Reddit zufolge, hat ein Nutzer der Amegat Ladestation sogar in der beigelegten Beschreibung den Name Aukey gelesen. Hier verwendet man wohl die gleichen Zettel und hat nicht einmal den Namen geändert. Auch die „Shenzhen Autral Technology Innovation Co., Ltd“, die die Produkte von Amegat vertreibt, scheint Verbindungen zu Aukey aufzuweisen. Des Weiteren habe ich in Zulassungsdokumenten der FCC für Amegat-Produkte E-Mail-Adressen mit @aukeys.com gefunden. Gleichzeitig kann man auf der Webseite www.aukeys.com Haushaltsprodukte von Amegat sehen.

Letztendlich freue ich mich, dass Aukey den Weg zurückgefunden hat, auch wenn dafür eine neue Marke erfunden wurde. Das ist nichts schlechtes und hoffentlich hat Aukey aus der Vergangenheit gelernt und kann bei Amazon Deutschland wieder Fuß fassen. Konkurrenz belebt das Geschäft und die ersten Produkte von Amegat sehen wirklich gut aus. Wir haben Amegat schon angeschrieben, warten aber noch auf eine Antwort.

Der Vorteil: Die Produkte von Amegat sind günstiger als die gleichen Gadgets mit Aukey-Beschriftung. Ich bin gespannt, welche Produkte noch auf den Markt kommen, derzeit ist ja Qi2 ein großes Thema. Die genauen Strukturen hinter Amegat kennen wir nicht, wie die beiden Firmen das untereinander regeln, spielt für den Endkunden letztendlich keine Rolle.

Faltbare 3-in-1 Ladestation mit Qi2 kommt in Kürze

Die nächste 3-in-1 Ladestation steht in den Startlöchern und ist schon bei Amazon gelistet. Qi2 für das iPhone und MagSafe sind mit dabei, zudem lässt sich die Station zusammenklappen und einfach transportieren. Auf einem ausklappbaren Arm könnt ihr zusätzlich die Apple Watch laden und der Standfuß versorgt die AirPods mit Storm. Bisher ist noch kein Preis gelistet, zudem ist nicht klar, wann das Produkt startet.

AMEGAT 3 in 1 Faltbar Kabellose Ladestation, Qi2 zertifizierter 15W kabelloser... Multifunktionales 3-in-1-Design: Verabschieden Sie sich von dem Durcheinander mehrerer Ladegeräte und Kabel. Unsere kabellose Ladelösung aus einer...

15W Ultra-schnelles Aufladen: Zertifiziert durch Qi2, liefert satte 15W Hochgeschwindigkeitsladeleistung für die iPhone 15 / 14 / 13 / 12 Serie....