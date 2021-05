Fake Reviews: Amazon löscht fast alle Produkte von Aukey

Gestern Abend bin ich auf einen mehr als interessanten Bericht von 9to5Mac aufmerksam geworden, den ich euch sehr ans Herz lege. Kurz zusammengefasst: Es gab eine Sicherheitslücke auf einem Server, auf dem sich Zubehör-Hersteller mit Kunden „ausgetauscht“ haben. Tief mit drin scheint der Zubehör-Hersteller Aukey zu stecken, über den auch wir in der Vergangenheit häufiger berichtet haben.

Worum geht es? Aukey soll „Kunden“ dazu bewegt haben, ihre Produkte auf Amazon zu bestellen und eine Bewertung zu verfassen. Nach dieser Bewertung haben die Kunden den Kaufbetrag an Amazon vorbei per PayPal zurückerstattet bekommen. Wie ein Rezension zum Produkt in diesem Fall ausfällt, muss ich wohl nicht weiter erklären.

Nun hat Amazon, auch in Deutschland, quasi alle Produkte von Marken wie Tomtop, Mpow oder eben auch Aukey entfernt. Die bisher funktionierenden Links führen nur noch zu einer Fehler-Seite. Wir können uns durchaus vorstellen, dass das nur der Anfang war – und das hier noch der eine oder andere Hersteller mit drin steckt.

Auch wir haben in der Vergangenheit immer wieder über Aukey berichtet – und waren im Prinzip immer recht zufrieden mit den Produkten. So konnten wir beispielsweise das Mini-Ladegerät Aukey Omnia empfehlen, haben gleichzeitig aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass man um einige Produkte von Aukey lieber einen Bogen macht. Wie etwa den nicht gerade wohlklingenden Bluetooth-Lautsprecher SK-A2.