Say No! More: NEIN!-Sagen-Spiel ist aktuell auf 5,49 Euro reduziert

Eine kleine versteckte Perle im App Store ist das witzige Spiel Say No! More (App Store-Link), dessen Titel allein schon ein großartiges Wortspiel ist („Sag öfters Nein!“ vs. „Was du nicht sagst“). Das Premium-Game kostete bisher 6,99 Euro im deutschen App Store und ist noch bis zum 15. Mai vergünstigt zum Preis von 5,49 Euro erhältlich. Der Titel verzichtet auf weitere In-App-Käufe, Abos oder Werbung, und benötigt iOS 13.0 oder neuer sowie etwa 935 MB an freiem Speicherplatz. Entgegen der Beschreibung im App Store gibt es auch bereits eine deutsche Lokalisierung mit deutschen Untertiteln.

Der Spieler startet als einfacher Praktikant in einem großen Unternehmen und wird auf einem festgelegten Weg durch die Büroumgebung geführt. Zuvor heißt es jedoch, einen eigenen Charakter zu erstellen oder sich einen der vorgefertigten Figuren auszusuchen. Mit diesem wird man dann in das Unternehmen geworfen und hat sich mit allerhand Ja-Sagern auseinanderzusetzen, die einen mit sinnlosen Aufgaben überladen wollen.

Auch Nintendo Switch-Version ist reduziert

Aber nicht in allen Situationen sollte man schnell ein NEIN! entgegen feuern oder vielleicht sogar mit einem zusätzlichen höhnischen Gelächter antworten: Es gibt auch nette Kollegen, die einen um einen kleinen Gefallen bitten, ohne herablassend zu agieren. Folgt man ihnen, erlebt man einige Extras im Game. Auch ein aufgeladenes, extra starkes NEIN! lässt sich brüllen, im späteren Spielverlauf kommen auch weitere NEIN!-Varianten hinzu, um Nervensägen-Kollegen in die Knie zu zwingen.

Trotz des kunterbunten Layouts im Stil von 90er-Jahre-Computerspielen steckt eine Menge Wahrheit in Say No! More. Wer sich wieder einmal bereit erklärt hat, die Überstunden oder unliebsame Arbeitsaufgaben zu übernehmen, sich nicht getraut hat, einmal mit einem klaren Nein eine Absage zu erteilen, und sich hinterher ärgert, findet hier auf spielerische Art und Weise einige Situationen, in denen es sich lohnt, ein NEIN! anzuwenden. Themen wie soziale Etikette, Freundschaft und Arbeitsnormen, und sogar ein emotionaler Tiefgang sind Bestandteile dieses verrückten, aber lehrreichen Spiels. Wer lieber eine Desktop-Version von Say No! More bevorzugt, findet diese bei Steam für macOS und Windows. Auch eine Variante für die Nintendo Switch ist vorhanden, die derzeit auf 9,99 Euro reduziert ist. Abschließend gibt es noch einen Trailer bei YouTube, der euch das Game näher bringt.