Apple Music vs Spotify: Darum tue ich mich noch schwer mit einem Wechsel

Seit mehreren Jahren bin ich eigentlich zufriedene Spotify-Nutzerin im Premium-Abonnement. Ich habe meine zahlreichen Playlists eingerichtet und entdecke auch gerne einmal Neuerscheinungen. In den letzten Monaten jedoch hat sich Spotify (App Store-Link) bei mir nicht unbedingt beliebter gemacht: Grund dafür sind einige Aktionen des schwedischen Musikstreaming-Anbieters, die bei mir sauer aufgestoßen haben.

So gab es vor einiger Zeit das Bestreben Spotifys, die Standortdaten der eigenen Nutzer erheben zu wollen. So sollten Personen, die ein Familien-Abonnement abgeschlossen haben, aber nicht unter einem Dach leben (wie von Spotify gefordert), ausfindig und eigenständig zur Kasse gebeten werden. Dass es in modernen Familien auch durchaus Patchwork-Situationen mit getrennt lebenden Partnern, ausgezogenen Kindern und anderen Konstellationen gibt, hat Spotify offenbar nicht bedacht. Und davon einmal ganz abgesehen geht es Spotify nichts an, wo ich mich gerade aufhalte. Nach massiver Kritik ruderte der Musikstreaming-Dienst dann zurück, aber verlangt von Family-Abonnenten beizeiten die Eingabe der eigenen Postleitzahl, um weiter Musik hören zu können.

Erst vor kurzem teilte Spotify dann die aktuellsten Quartalszahlen mit, die einen wachsenden Streaming-Markt und das Unternehmen weiterhin als Branchenführer bestätigten. Trotz hohen Nutzerwachstums und Rekordumsätzen kündigte man fast zeitgleich Preiserhöhungen für zahlende Premium-Abonnenten an, zudem sickerte durch, dass Spotify-CEO Daniel Ek Interesse am Kauf des englischen Premier League-Clubs FC Arsenal zeigte. Natürlich kann Herr Ek mit seinem Privatvermögen tun und lassen, was ihm beliebt – die gesamte Konstellation mit Rekordumsätzen des eigenen Unternehmens und angekündigten Preiserhöhungen ließen im Zusammenhang mit dem Kauf eines Fussballclubs aber doch die Augenbraue nach oben zucken.

Und als wäre das noch nicht genug, sorgen auch neue Algorithmen für das Song-Radio, in die bezahlte Empfehlungen einfließen sollen, sowie eine in Entwicklung befindliche Spracherkennungs-KI, die die Stimmung des Spotify-Nutzers sowie andere persönliche Infos erkennen soll, für viel Gegenwind. Seit längerem vermarktet Spotify zudem eigene exklusive Podcasts, die nur auf der eigenen Plattform zu hören sind.

Apple Music unterstützt Google Chromecasts nur auf Android-Geräten

Für mich ist daher langsam ein Punkt erreicht, an dem ich an einen Wechsel zu einem anderen Musikstreaming-Anbieter denke. Mit Apple Music ist auch gleich ein passender Kandidat gefunden worden, der sich zudem nahtlos in mein gesamtes Apple-Universum einfügt. Meine Podcasts höre ich aufgrund der guten Integration der Sendungen auf meiner Apple Watch sowieso über Apple Podcasts, und auch meine sorgsam erstellten Playlists konnte ich mit etwas Aufwand problemlos über die App SongShift (App Store-Link) zu Apple Music übertragen. Im Hinblick auf die angebotene Musik gibt es zwischen Spotify und Apple Music mittlerweile auch keine großen Unterschiede mehr, beide Dienste verfügen über einen etwa 70 Millionen Titel umfassenden Katalog mit Alben, Songs, EPs, Hörspielen und Audiobooks.

Natürlich, an die unterschiedliche Nutzeroberfläche muss man sich bei einem Wechsel zwangsläufig gewöhnen. Und ich hätte schon längst meine Spotify-App von allen Apple-Geräten geworfen, wenn es nicht noch ein entscheidendes Feature gibt, das Apple Music schmerzlich gegenüber Spotify vermissen lässt: Eine native Playback-Unterstützung für Googles Chromecast.

Die meisten Apple-User werden ihre Musik entweder über Bluetooth oder AirPlay abspielen, und mit dem HomePod mini, dem Sonos-System und weiteren Produkten aus dem Audio-Bereich gibt es viele Möglichkeiten, Apple Music auch drahtlos zu nutzen. In meinem persönlichen Fall jedoch gibt es ein Soundsystem von Numan, bestehend aus zwei Geräten im Wohnraum, die jeweils über ihren AUX-Port mit einem Google Chromecast Audio verbunden sind und so drahtlos als Stereo-Paar den Wohnraum beschallen können. Da sie sowohl optisch als auch soundtechnisch eine Wucht sind, werde ich sie nicht ersetzen.

Google Home-App ist kein wirklicher Workaround

Die Chromecast Audio-Dongles lassen sich über die Spotify-App auf dem iPhone oder iPad problemlos ansteuern – mit Apple Music geht dies nicht. Interessanterweise bietet die Apple Music-App für Android-Geräte genau diese Funktionalität – warum hat man dieses Feature nicht auch in die iOS-App integriert? Setzt Apple darauf, dass eh alle Apple-User AirPlay oder Bluetooth zum Streamen von Musik verwenden? Möchte man damit Kaufargumente für die eigenen HomePods liefern?

Meine derzeitige Möglichkeit ist also, nur einen der beiden Numan-Geräte per Bluetooth und Apple Music anzusteuern, oder für eine vernetzte Wiedergabe per Chromecast Audio weiter die Spotify-App zu verwenden. In der Google Home-App (App Store-Link) unter iOS kann zwar die Medienwiedergabe mittels eingebundener Chromecasts auch über Apple Music erfolgen, allerdings wird dort nur eine Zufallswiedergabe von Apple Music-Inhalten unterstützt. Ein wirklich zufriedenstellender Workaround ist dies also auch nicht.

So bleibt es zumindest aktuell noch bei einer zweigleisigen Nutzung von Spotify und Apple Music, bis ich für mich eine zufriedenstellende Lösung für mein Soundsystem zuhause gefunden habe. Denn nach den zahlreichen Meldungen zum Thema Spotify in den letzten Monaten möchte ich eigentlich keinen Anbieter weiter unterstützen, der mit derartigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam macht. Vielleicht gibt es ja noch einige findige appgefahren-Leser, die wertvolle Tipps für mein Problem beisteuern können?