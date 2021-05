Prêt à Pousser: Kräuter-Garten mit App-Anbindung ausprobiert

Seit ein paar Wochen wächst und gedeiht es bei uns in der Küche besonders toll. Wir probieren aktuell nicht nur einen Kräuter-Garten von Click & Grow aus, auch Prêt à Pousser hat uns zwei Geräte zum Testen zur Verfügung gestellt: Lilo Connect und Modulo. Heute wollen wir einen ersten Blick riskieren.

Zunächst mal ein paar allgemeine Worte zur Idee der ganzen Geschichte, die sich so auch auf andere Hersteller mit ähnlichen Produkten übertragen lässt: Ihr kauft einen Kräuter-Garten, der alle paar Monate mit neuen Pflanzen-Kapseln ausgestattet wird. Die Module werden mit Wasser gefüllt und die LED-Leuchten sorgen für ein optimales Pflanzenwachstum, so dass deutlich schneller und mehr geerntet werden kann. Von Basilikum über Cherry-Tomaten bis hin zu bunten Planzen wird so ziemlich alles in Kapsel-Form angeboten, was man sich vorstellen kann.

Lilo Connect: Das Einsteiger-Modell aus Frankreich

Für einen Preis von aktuell knapp 130 Euro bekommt ihr Lilo Connect. Der Kräuter-Garten verfügt über drei Töpfe, deren Füllmenge ausreicht, um die darin befindlichen Pflanzen zwei bis drei Wochen lang mit Wasser zu versorgen. Die Abmessungen gibt es der Hersteller mit 47 x 30,5 x 13,5 Zentimeter an, wobei es in Natura immer darauf ankommt, die hoch die Lichtleiste geschoben wird und die üppig das Wachstum bereits ist.

Die Konfiguration der LEDs erfolgt über die offizielle App des Herstellers und eine Bluetooth-Verbindung. Leider sehe ich genau hier noch die größte Schwachstelle: Die App kann wirklich nicht als grandios bezeichnet werden. Zwar öffnen man sie ja nicht jeden Tag, trotzdem hätte ich mir gerade bei den Einstellungen eine modernere Optik und vor allem mehr Optionen gewünscht.

So lässt sich nur ein einziger Zeitplan mit einem Zeitblock einstellen. Die Lampen leuchten also jeden Tag gleich. Ganz egal, ob die Pflanzen möglicherweise in der Mittagszeit ohnehin komplett in der Sonne stehen. Ganz egal, ob das Licht am Wochenende zur frühen Stunde vielleicht störend ist.

Was ich aber nach einigen Wochen sagen muss: Das Wachstum der Pflanzen ist wirklich sehr gut. Und auch eigene Züchtungen, die wir direkt neben den Lilo Connect gestellt haben, profitierten sehr von der Lichtquelle. Aus einer Kapsel ist leider gar nichts geworden, hier ist man dank der Wachstums-Garantie aber auf der sicheren Seite und kann über den Support problemlos Ersatz anfordern. Nicht ganz so gut gefallen hat mir neben der App die Verarbeitung der Lichtleiste, hier ist die 30 Euro teurere Lilo Edition sicherlich die hochwertigere Lösung.

Lilo Modulo: Der Kräuter-Garten für die Wand

Sollte ihr keinen Platz auf einer ebenen Fläche haben, ist der Modulo möglicherweise eine Option für euch. Dieser Kräuter-Garten von Prêt à Pousser kann nämlich an der Wand montiert werden. Wobei man viel eher sagen kann: Er sollte tunlichst an der Wand montiert werden, denn mit den optionalen Standfüßen wirkt das ganze Konstrukt nicht unbedingt sehr stabil und neigt sich schon ein paar Zentimeter nach vorne. Mit 180 Euro zahlt man hier etwas mehr, bekommt dafür aber auch einen vierten Topf.

Aus technischer Sicht läuft die Kopplung und Konfiguration sehr ähnlich wie beim kleinen Bruder, allerdings hat Modulo noch ein paar Extras auf Lager: Die LEDs sind dimmbar und in zwei Zonen unterteilt, zudem passt sich die Beleuchtungsintensität automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum an. Wenn die Pflanzen also genug „echte“ Sonne abbekommen, schaltet sich die „künstliche“ Sonne aus. Das spart Strom, wobei die Kräuter-Garten von Prêt à Pousser mit einem Verbrauch von 5 bis 8 Watt ohnehin recht sparsam sind.

Aber auch hier hat der Hersteller nicht komplett zu Ende gedacht, wie ich finde. So lassen sich mehrere Modulo zusammenstecken, jeder Kräuter-Garten steht aber weiter für sich und benötigt eine eigene Stromversorgung. Das ist schon etwas verwunderlich, da Modulo über ein normales USB-Kabel mit Strom versorgt wird. Sicherlich kann man zu einem ausreichend dimensionierten Netzteil mit mehreren Anschlüssen greifen. Noch smarter wäre es allerdings gewesen, wenn am Modulo ein freier USB-Anschluss verbaut ist, an den man einen zweiten Kräuter-Garten anschließen kann.

Am Ende des Tages kann ich aber festhalten: In beiden Modellen von Prêt à Pousser wachsen die Pflanzen schneller als ohne Beleuchtung. Mit einem Kapsel-Preis von 6 Euro ist die Sache vielleicht nicht unbedingt günstiger als ein klassischer Anbau im Garten – aber diese Option hat ja am Ende des Tages nicht jeder und vor allem auch nicht das ganze Jahr über. Und am Ende macht es sicherlich mehr Spaß, beispielsweise den eigenen Basilikum zu ernten, statt mal wieder einen in Plastik verpackten Topf im Supermarkt kaufen.