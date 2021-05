Samsung zieht nach: ARM-Prozessoren aus eigener Entwicklung geplant

Zwischen Apple und Samsung gab es in der Vergangenheit immer wieder kleinere und größere Zwistigkeiten. Vor allem Samsung machte mit, sagen wir außergewöhnlichen, Werbekampagnen auf sich aufmerksam, die häufig das Ziel hatten, Apple zu verunglimpfen oder sich selbst in einem besseren Licht darzustellen – nur, um es dann nach kurzer Zeit Apple gleichzutun.

Und so ereilt einen ein gewisses Déjà-Vu-Erlebnis bei der Meldung, die uns über die Korea Economic Daily erreichte: Nachdem Apple im vergangenen Jahr bei der WWDC 2020 bereits angekündigt hatte, zukünftig nur noch auf eigene Prozessoren mit ARM-Architektur zu setzen, zieht nun auch die Konkurrenz von Samsung nach und hat einen solchen Schritt ebenfalls in die Wege geleitet. Im Bericht des asiatischen Wirtschaftsmagazins heißt es:

„Laut Branchenquellen vom 9. Mai wird der südkoreanische Tech-Gigant in der zweiten Hälfte dieses Jahres einen hochwertigen Exynos-Chip vorstellen, der sowohl in Laptops als auch in Smartphones eingesetzt werden kann. […] Samsungs mobile Exynos-Chips kommen derzeit in den Smartphones der Galaxy-Serie und Mobiltelefonen von Konkurrenten wie dem chinesischen Unternehmen Vivo Communication Technology Co. zum Einsatz.“