Spotify experimentiert mit AI-generierten Wiedergabelisten

Sollte euch die einfache Suche in der Spotify-App noch nicht ausreichen, um eine passende Wiedergabeliste zu euren Musikwünschen zu finden, dann gibt es gute Neuigkeiten: Spotify (App Store-Link) arbeitet an der Einführung von AI-generierten Wiedergabelisten.

Dieses Feature befindet sich bereits im öffentlichen Beta-Test und kann aktuell von Musikhörenden mit Spotify Premium in Großbritannien und Australien ausprobiert werden. Mit Informationen gefüttert wird die Künstliche Intelligenz über einen kleinen Chat.

Was dort eingegeben wird, kann schon ziemlich abgedreht sein. Hier drei Beispiele, die uns Spotify liefert:

„Eine Indie-Folk-Playlist, die mein Herz erwärmt“

„Entspannungsmusik für die Allergiezeit“

„Eine Playlist, bei der ich mich wie die Hauptfigur fühle“

„Egal, ob du Anfänger oder Experte bei der Erstellung von Wiedergabelisten bist, AI Playlist kombiniert unsere leistungsstarke Personalisierungstechnologie mit KI, um den perfekten Musikmix für dich zu erstellen“, schreibt Spotify zu dem neuen Feature.

Wann genau das Feature auch in anderen Ländern veröffentlicht wird, ist noch nicht klar. Spotify will sich aber darum bemühen, die AI-Wiedergabelisten in den nächsten Monaten weiter auszurollen.