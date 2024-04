Monument Valley wird 10 Jahre alt: So entstand der Puzzle-Klassiker

Auch wenn es einige von euch sicher überraschen wird: Das wunderschön gestaltete Puzzle Monument Valley feiert seinen mittlerweile zehnten Geburtstag. Beim Release des Titels im App Store gab es kaum jemandem, dem ich dieses tolle Spiel nicht empfohlen habe – und auch wir in der appgefahren-Redaktion sind noch immer begeistert von den vielen Details, den kniffligen Leveln und der großartigen Story.

Geschaffen wurde Monument Valley von ustwo, einem britischen Indie-Entwicklerstudio aus London. Mittlerweile beschäftigt man in einem umgebauten Lagerhaus in Südlondon 45 Mitarbeitende, die hier alle wichtigen Aspekte der Spiele-Entwicklung zusammenbringen: Level- und Charakterdesign, Programmierung, Sound und interne Tests.

Während der Entwicklungszeit von Monument Valley war ustwo in ein Designstudio eingebunden, was man dem schlussendlichen Ergebnis des Spiels auch ansieht. Jedes Level wirkt grafisch komplett durchdacht und kann als eigenes kleines Kunstwerk gesehen werden – seinerzeit ein Novum in der Mobile Gaming-Branche. Mit der Aufgabe betraut, sowohl Werbung für die Designagentur zu machen, als auch ein faszinierendes Spiel zu entwickeln, hatte man das Konzept für Monument Valley schnell erstellt. In einem Interview mit Wallpaper.com berichtet Danny Gray, Chief Creative Officer von ustwo:

„Wir begannen mit Unmengen von Konzeptzeichnungen. Sie waren alle sehr publikumsorientiert – wir hängten sie an die Wände des Studios und forderten zu Kommentaren auf. Die meiste Aufmerksamkeit erhielt eine isometrische Zeichnung der Architektur. Fast sofort führte dieses Bild zu einem Prototyp eines Spiels mit einem einzigen Bildschirm, bei dem man eine Figur von Punkt A zu Punkt B führen musste. Ein wichtiger Spielmechanismus ergab sich jedoch aus einem grafischen Fehler: Einer der Schiebeblöcke schien sich ‚unmöglich‘ zu bewegen, was sofort das Element der optischen Täuschung einführte und neue Wege zur Navigation in der Welt auf dem Bildschirm eröffnete.“

Sechs Personen arbeiteten ein Jahr lang am Spiel

Vom Konzept bis zum fertigen Spiel brauchte man dann mit einem Team von nur sechs Personen weniger als ein Jahr. Ustwo hoffte, zumindest 100.000 Downloads zu erreichen, um sich einen Namen zu machen und Monument Valley als eine Art Marketing-Projekt zu etablieren. „Es musste ein echter Killer sein, ohne Füllmaterial, und jedes Level hatte seinen eigenen Kernmechanismus, wie etwa eine bestimmte Art von Drehung“, erklärt Gray, „wir begannen mit 30 Leveln und reduzierten sie auf 10. Uns ging es nur um den Feinschliff, nicht um die Größe.“

Nachdem man vor dem Start des Puzzle-Games von The Edge gefeatured wurde und auch Apple nach der Veröffentlichung im App Store auf den Marketing-Zug aufsprang, war der Bann gebrochen. „Google unterstützte [die Android-Version] nicht besonders, da sie keine traditionellen Spielelemente wie In-App-Käufe enthielt“, berichtet Danny Gray. „Apple erkannte den Wert sofort. Sie haben es im App Store angezeigt und es sogar in ihrem eigenen Marketingmaterial verwendet.“

Neben dem bis dato noch nie gesehen Game-Design mit seinen Anleihen an den niederländischen Künstler Maurits Cornelis Escher, den kleinen und versteckten Details sowie den vielen Mechanismen zur Bewältigung jedes Levels, konnte auch das ruhige, entspannte Gameplay samt aufwändiger Grafik und beruhigender Musik zum Erfolg beitragen. Laut Danny Gray wurde man musikalisch unter anderem von Brian Eno und Steve Reich inspiriert. Das Endergebnis, mit Musik von Todd Baker, ist eine minimale und synthetische Klanglandschaft, in der „jedes Level im Grunde ein audiovisuelles Spielzeug ist“.

Dritter Teil der Serie befindet sich in der Entwicklung

In dieser Woche wird Monument Valley ganze zehn Jahre alt und kann mittlerweile auf eine Erweiterung namens „Forgotten Shores“ mit weiteren Leveln sowie den 2017 veröffentlichten Nachfolger Monument Valley 2 zurückblicken. Bis zum heutigen Tag kommt die Spiele-Reihe auf mehr als 160 Millionen Downloads. Und auch wenn seit der letzten Veröffentlichung schon mehr als sechs Jahre vergangen sind, gibt es gute Neuigkeiten für Monument Valley-Fans: Ein dritter Teil ist in Arbeit und befindet sich laut Gray „in einem fortgeschrittenen Stadium der Produktion“. Er erzählt weiter: „Es dauert lange, bis der Brunnen der Kreativität wieder aufgefüllt ist. Es ist nicht die Art von Spiel, die man einfach mit 100 ähnlich aussehenden Levels machen kann. Wir führen das ursprüngliche Konzept auf überraschende und unterschiedliche Weise fort. Ich dachte immer, dass Monument Valley 1 sehr rein und Teil 2 sehr erzählerisch ist. Teil 3 wird das Beste aus beiden Welten bieten.“

Sowohl Monument Valley 1 (App Store-Link) als auch Monument Valley 2 (App Store-Link) sind für jeweils 3,99 Euro im App Store für iPhones und iPads erhältlich. Solltet ihr die beiden Spiele noch nicht ausprobiert haben, empfehlen wir den Download ausdrücklich. Im Verlauf dieses Jahres sollen auch Versionen für Netflix Games erscheinen, zudem gibt es eine Variante für Windows-PCs bei Steam.

Bilder: ustwo.