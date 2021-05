Spotify: Über 180 Musiker fordern Verbot von Spracherkennungs-KI für Playlists

Zu Beginn dieses Jahres hat sich der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) ein Patent für eine Spracherkennungs-KI genehmigen lassen. Diese soll nach Angaben von Spotify in der Lage sein, unter anderem das Geschlecht, den Akzent, das Alter und die aktuelle Gefühlslage des Sprechenden herauszuhören und auch erkennen, wenn sich mehrere Personen im Raum befinden.

Mit diesen gesammelten Daten wäre es Spotify dann möglich, dem Nutzer eine entsprechend passende Playlist zu erstellen und anzubieten. Die bereits jetzt sehr gut funktionierende Engine für Empfehlungen könnte so nochmals verbessert werden. Allerdings stößt dieser Vorstoß Spotifys nicht unbedingt überall auf Begeisterung: Die Digitalrechtler von Access Now beispielsweise forderten schon im April in einem offenen Brief an Spotify-CEO Daniel Ek, diese Form der „Überwachungstechnologie“ sofort einzustellen. Spotify antwortete ebenfalls mit einem offenen Brief und erklärte darin, man würde die KI bisher in keinem Produkt zum Einsatz kommen lassen und habe dies gegenwärtig auch nicht vor. Ein kompletter Verzicht sieht leider anders aus.

Unterstützung von 180 Künstlern und Menschenrechtlern

Ähnlich hat dies wohl auch Access Now gesehen und sich in einem weiteren Brief an Spotify gewandt. Dieses Mal wiegt die Anklage deutlich schwerer, denn die Organisation hat sich die Mithilfe von insgesamt 180 Menschenrechtlern und Künstlern gesichert. Zudem wurde eine Website ins Leben gerufen, „Stop Spotify Surveillance“ (dt. „Stoppt die Spotify-Überwachung“), die eine offene Petition einschließt, die man weltweit unterzeichnen kann. Von Access Now heißt es im zweiten Brief an Spotify:

„Spotify behauptet, dass die Technologie unter anderem den ‚emotionalen Zustand, Geschlecht, Alter oder Akzent‘ erkennen kann, um Musik zu empfehlen. Diese Empfehlungstechnologie ist gefährlich, eine Verletzung der Privatsphäre und anderer Menschenrechte und sollte weder von Spotify noch von einem anderen Unternehmen eingesetzt werden.“

Access Now hält die Empfehlungstechnologie für gefährlich, da sie diskriminierend sei, die Privatsphäre und Datensicherheit verletze, die Ungleichheit in der Musikbranche verschärfe und emotional manipulativ sei. Die Organisation fordert Spotify auf, sich bis zum 18. Mai 2021 zu äußern und sich „öffentlich zu verpflichten, die Empfehlungstechnologie niemals zu verwenden, zu lizenzieren, zu verkaufen oder zu monetarisieren.“ Man darf gespannt sein, wie Spotify auf diesen Vorstoß reagiert.