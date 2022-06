MediaMarkt bietet knapp 16 Prozent Rabatt auf viele Artikel

Es hat ja schon eine gewisse Tradition, dass große deutsche Elektronik-Ketten eine besondere Aktion feiern und euch die Mehrwertsteuer schenken. Die heute Abend bei MediaMarkt startende Aktion trägt zwar den Namen „3 Tage Wahnsinn“ und es gibt auch nirgends die aus der Vergangenheit bekannten Hinweise, allerdings wird euch ein Rabatt von 15,966 Prozent auf über 18.000 Artikel geboten.

zur Aktionsseite bei MediaMarkt

Die Aktion gilt online von heute Abend ab 20:00 Uhr bis Sonntag um 23:59 Uhr. In den lokalen Märkten bekommt ihr die gleichen Rabatte, allerdings nur am Freitag und Samstag – gegebenenfalls auch am Sonntag, falls dieser bei euch in der Stadt verkaufsoffen ist.

Bei so vielen reduzierten Artikeln fällt es uns natürlich schwer, gleich mit ein paar Highlights um die Ecke zu kommen, zumal einige Marken anscheinend vom Rabatt ausgeschlossen sind. Unter anderem leider auch Apple, Dyson oder Sonos. Produkte anderer bekannter Marken, wie etwa Philips Hue, Eve Systems oder Logitech sind dabei.

Sollte uns heute Abend oder morgen noch das eine oder andere besondere Produkt ins Auge stechen, das es zu einem guten Kurs gibt, melden wir uns natürlich noch mal. Gleichzeitig freuen wir uns über Wortmeldungen in den Kommentaren, falls ihr ein Schnäppchen machen konntet.