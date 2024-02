iPad mini: Aktuell mit 26 Prozent Rabatt bei iBood kaufen

Klein, Mittel oder Groß, das ist mittlerweile beim iPad die große Frage. Während viele User auf das iPad Pro oder auch das iPad Air setzen, bietet das 8,3 Zoll große iPad mini eine Alternative, wenn es etwas kompakter sein soll. Derzeit ist das aktuelle Modell aus dem Jahr 2021 mit sattem Rabatt zu haben.

iBood bietet gegenwärtig das iPad mini mit 64 GB in der WiFi-Variante zum Preis ab 479,95 Euro in der spacegrauen Farbversion an. Zum Vergleich: Der aktuell niedrigste Marktpreis liegt für das Modell bei rund 550 Euro. Bei Apple wird für die Konfiguration sogar 649 Euro fällig. Bei iBood spart man im Vergleich zu Apples UVP demnach ganze 26 Prozent.

A15 Bionic Chip und mit Apple Pencil 2 kompatibel

Das iPad mini verfügt über ein 8,3 Zoll großes Liquid Retina-Display sowie einen schnellen A15-Bionic Chip. Das kleinste iPad von Apple ist zudem mit dem Apple Pencil der 2. Generation kompatibel, setzt auf Touch ID zum Entsperren und verfügt über eine 12 Megapixel-Ultrawide-Kamera mit Center Stage-Funktion sowie WiFi 6 und Bluetooth 5.0. Geladen wird das iPad mini über USB-C.

Wichtig zu wissen: iBood verkauft das iPad mini im Neuzustand, liefert allerdings kein USB-C-Kabel, Ladegerät und Originalverpackung mit. Der Versand erfolgt binnen eines Werktages und kostet 5,95 Euro. iBood räumt ein 14-tägiges Rückgaberecht ein, gezahlt werden kann mit Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung. Weitere Infos zum iPad mini gibt es auch auf der Produktseite bei Apple.