YouTube Shorts erhalten neue Remix-Funktion

Seit Anfang 2022 bietet YouTube mit seinen Shorts eine Konkurrenz für TikTok. Die bis zu 60 Sekunden langen Clips werden im Hochformat aufgenommen und veröffentlicht und Google rückt jetzt weiter an TikTok heran und bietet fortan eine Remix-Funktion an. Zuerst allerdings nur für musikalische Videos.

Ihr könnt ein Remix-Short anfertigen und so auf ein Musikvideo reagieren. YouTube bietet kreative Tools an, mit denen ihr ein Remix starten könnt:

YouTube schreibt zusätzlich:

Was macht dies so einzigartig? Auf YouTube kannst du dir das Musikvideo immer wieder ansehen, andere Shorts anschauen, die von anderen Fans aus demselben Song erstellt wurden, und Ausschnitte aus dem Katalog deiner Lieblingskünstler entdecken und diese Momente noch einmal erleben, indem du sie als deine eigenen remixst. All das kann an einem Ort geschehen, und zwar nur auf YouTube!