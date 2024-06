BOOX Palma im Test: E-Book-Reader im iPhone-Format

Da ich jeden Tag mit sehr vielen Texten zu tun habe, lese ich in meiner Freizeit eher weniger. Obwohl mit iPhone und iPad zwei Geräte vorhanden sind, die auch E-Books anzeigen können, greife ich im Urlaub auf einen echten E-Book-Reader zurück. Das E-Ink-Display ist für die Anzeige von Text einfach viel besser und auch bei direkter Sonneneinstrahlung kann man weiterhin ohne Probleme lesen.

Alle E-Book-Reader haben aber eins gemeinsam: Sie sind relativ groß und als kleines Tablet zu bezeichnen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man viel Text auf einmal sieht und nicht so viel blättern muss. Falls ihr es kompakter wünscht, werft jetzt einen Blick auf den BOOX Palma (Amazon-Link), ein E-Book-Reader im iPhone-Format. Ich habe den Palma jetzt ein paar Wochen ausprobiert und möchte euch gerne meine eigenen Erfahrungen mit auf den Weg geben.

BOOX Palma sieht aus wie ein Smartphone

Während man E-Book-Readern ansieht, dass es sich eben um diese handelt, sieht der BOOX Palma aus wie ein Smartphone. Mit einem 6,13 Zoll großen E-Ink-Display ist der Reader so groß wie das iPhone 15 Plus oder iPhone 15 Pro Max. Die genauen Abmessungen liegen bei 159 x 80 x 8 Millimeter und der Palma passt so auch in die Hosentasche. Angetrieben wird der E-Book-Reader mit einem Qualcomm Octa-Core-Prozessor und sorgt für schnelle Animationen, wobei ein E-Ink-Display deutlich langsamer reagiert als ein herkömmliches Smartphone-Display. Dafür gibt es aber ein papierähnliches Leseerlebnis, das die Augen schont und Text gestochen scharf darstellt. Des Weiteren hat der BOOX Palma ein paar Smartphone-ähnliche Funktionen als Extras an Bord.

E-Books mit dem BOOX Palma lesen

Konzentrieren wir uns aber einmal auf das Hauptaugenmerk, nämlich das Lesen von E-Books. Da der Palma mit Bluetooth und WLAN ausgestattet ist, lassen sich E-Books einfach und schnell auf das Gerät übertragen. Mit BOOXDrop lassen sich E-Books direkt per WLAN auf den Palma übertragen, wenn man sich am Mac über die entsprechende IP-Adresse eine Verbindung verschafft. Dafür müssen beide Geräte im gleichen WLAN sein. Unabhängiger ist man, wenn man ein BOOX-Konto anlegt und über eur.boox.com online die E-Books hochlädt. Der Abgleich erfolgt per Cloud und die E-Books werden dann automatisch auf den Palma geladen.

Unterstützung gibt es für 24 populäre Formate, unter anderem EPUB, PDF, DOC, HTML, RTF und TXT. Gleichzeitig kann man auch Bilder in den Formaten JPG, PNG, GIF oder TIFF übertragen oder direkt eine Verbindung zu bekannten Cloud-Diensten herstellen. Neben den mir unbekannten Services AliYun Drive, BaiduCloud und NutStore, gibt es auch Support für Dropbox, Google Drive, OneDrive und WebDAV. Haltet die entsprechenden Login-Daten bereit und loggt euch für einen Abgleich auf dem Palma ein. Die Handhabung der Tastatur ist in Ordnung, wobei die Eingabe immer etwas hinterherhinkt, da das E-Ink-Display bei schnellem Tippen zu langsam ist.

Nachdem die E-Books auf dem Gerät gespeichert sind, könnt ihr die Dateien mit einem Klick öffnen und lesen. Die Schrift ist gestochen scharf, denn das Display bietet eine Auflösung von 300ppi. Gleichzeitig gibt es eine Hintergrundbeleuchtung, um auch in dunklen Umgebungen weiterlesen zu können. Um die Augen zu schonen, könnt ihr auch die Farbtemperatur einstellen und zwischen kalten und warmen Licht wählen. Generell kann man mit einem Klick auf die Mitte des Display die Einstellungen aufrufen und so zum Beispiel die Schriftgröße für das E-Book ändern, die Abstände anpassen, den Kontrast justieren und mehr. Gleichzeitig gibt es eine Übersicht aller Kapitel, zudem könnt ihr auch eine Übersicht der Seiten im kompakten Format anzeigen lassen.

Optimierter Lese-Modus mit Markierungen und Favoriten

Im Lese-Modus könnt ihr auch Text markieren und hervorheben, in dem ihr einfach über das Display wischt. Wörter, Sätze oder ganze Abschnitte kann man dann zum Beispiel unterschlängeln oder grau markieren. Das integrierte Wörterbuch erlaubt das Nachschlagen von Wörtern, allerdings nur in englischer Sprache. Ein deutsches Wörterbuch ist leider nicht verfügbar, auch nicht im Download-Bereich. Das ist schade, aber eventuell reicht BOOX dieses ja mit einem Update nach.

Natürlich wird der Lesefortschritt gesichert und wenn das E-Book in der BOOX-Cloud liegt, sogar Geräte-übergreifend abgeglichen. Die 10 GB Speicherplatz wird man mit E-Books wohl niemals voll bekommen, zudem stehen noch 128 GB lokaler Speicher zur Verfügung, wobei man optional noch eine SD-Karte in den Reader schieben kann. Wenn man dann noch eigene Cloud-Dienste nutzt, kann man ja schon fast von unendlichem Speicherplatz für E-Books sprechen.

Das Lesen mit dem BOOX Palma macht richtig viel Spaß und mir persönlich sagt das Smartphone-Format zu, da die einzelnen Zeilen nicht so lang sind. Das geringe Gewicht ist positiv zu erwähnen und der Reader liegt gut in der Hand. Der hauseigene Book-Store ist zu vernachlässigen, da hier nur unbekannte Titel in englischer Sprache zum Gratis-Download angeboten werden. Bücher müsst ihr demnach aus anderen Quellen beziehen, zum Beispiel kann man Thalia.de nutzen.

Der BOOX Palma ist vor allem für E-Books perfekt. Er ist kompakt, schnell und das E-Ink-Display zur Wiedergabe von Text unschlagbar. Bevor ich den Preis verrate, möchte ich gerne noch auf die zusätzlichen Funktionen eingehen.

Startseite lässt sich individuell gestalten

Den Homescreen des BOOX Palma könnt ihr wie auf einem Smartphone selbst organisieren, in dem ihr Apps verschiebt oder löscht. Die Handhabung der Wischgesten hat man schnell erlernt, wobei ihr optional auch eine Menüleiste am unteren Displayrand aktivieren könnt. Mit einem Fingerwisch von oben nach unten, könnt ihr auf der rechten Seite das Kontrollzentrum öffnen, in dem ihr Schnelleinstellungen vornehmen könnt. Wischt man von oben nach unten linksseitig, öffnet sich das Benachrichtigungscenter.

Ihr könnt außerdem sowohl das Hintergrundbild als auch den Bildschirmschoner anpassen, wobei die Auswahl klein ist. Eigene Bilder sind nicht möglich und für das Wallpaper stellt BOOX lediglich vier zur Auswahl. Für den Bildschirmschoner könnt ihr neben den bekannten Bildern auch eine Anzeige mit Uhrzeit und Kalender wähnen. Bei Inaktivität geht der E-Book-Reader automatisch in den Standby-Modus über, um Batterie zu sparen. Eine genaue Akkulaufzeit kann ich gar nicht betiteln, da diese auch davon abhängig ist, wie intensiv man das Gerät nutzt und ob man viel mit Licht liest. Generell ist die Betriebsdauer aber deutlich länger als bei Smartphones, da ein E-Ink-Display deutlich weniger Strom benötigt.

Der BOOX Palma hat eine 16 Megapixel Kamera an Bord

Auf der Rückseite bietet der BOOX Palma eine 16 Megapixel Kamera mit LED-Blitz, mit der ihr Fotos knipsen und Dokumenten scannen könnt. Die Fotos sehen auf dem E-Ink-Display natürlich in Schwarz/Weiß sehr bescheiden aus, allerdings sollte man sich davon nicht beirren lassen. Nach dem Export kann man die Fotos und Scans auf dem Computer auch in Farbe sehen. Das ist zwar ein nettes Extra, da die Bedienung auf dem E-Ink-Display aber etwas langsam ist, muss man immer etwas mehr Zeit einrechnen. Ein normales Smartphone-Display reagiert in Echtzeit, während ein E-Ink-Display etwas hinterherhinkt, wenn man schnell klickt oder tippt.

Eine Foto-App ist auf dem BOOX Palma nicht installiert. Da ihr im Google Play Store aber jede App herunterladen könnt, lässt sich auch eine Foto-App nachrüsten. Laut BOOX ist die Kamera nur für den Dokumenten-Scan vorgesehen. Ein Account bei Google Play ist natürlich eine Voraussetzung. Die Bilder, die die Kamera knipst, sind in Ordnung, allerdings sind Fotos in modernen Smartphones deutlich überlegen.

Der integrierte Webbrowser ist für mich nur ein Gimmick, denn Surfen macht damit nur wenig Spaß. Möchte man schnell etwas nachschlagen, ist das in Ordnung, andernfalls sollte man auf ein Smartphone oder Tablet umsteigen. Gleiches gilt auf für den Service Push-Lesen, bei dem man RSS-Feeds verwalten kann. Aber auch hier ist die Anzeige schwierig und der Text nicht immer scharf. Das sind zwar nette Verkaufsargumente, in der Praxis sind diese Services aber nervenaufreibend, da alles langsam abläuft und die Anzeige oftmals verzerrt ist. Wer möchte, kann sogar Musik auf den Palma laden und Bluetooth-Kopfhörer koppeln. So könnt ihr natürlich auch Hörbücher laden und hören.

Mein Fazit zum BOOX Palma

Der BOOX Palma ist ein wirklich toller E-Book-Reader im Smartphone-Format. Er stellt E-Books perfekt dar und das Lesen auf dem E-Ink-Display ähnelt dem Lesen auf Papier. Sonne macht dem Display nichts aus und mit der Beleuchtung könnt ihr auch abends weiterlesen. Die Anbindung an Cloud-Dienste, sowie die Verbindung via WLAN und Bluetooth sind fortschrittlich, jedoch steht das iCloud Drive von Apple nicht zur Verfügung. Die Extras, unter anderem die Kamera, der Browser und der Dokumentenscanner, sind nette Dreingaben, die in der Praxis aber nicht so viel Spaß machen, da die Bedienung hakelig ist.

Als E-Book-Reader bekommt der BOOX Palma eine Empfehlung meinerseits, vor allem dann, wenn man das Smartphone-Format mag. Optisch ist der Palma kaum von einem Smartphone zu unterscheiden, zudem könnt ihr auf eine Folio-Hülle setzen, um das Gerät unterwegs zu schützen. Aufgeladen wird per USB-C und zur Auswahl steht eine weiße sowie eine schwarze Variante.

BOOX Palma ist ziemlich teuer

Während Amazon den beliebten Kindle Paperwhite im Angebot schon für 110 Euro verkauft, muss man für den BOOX Palma deutlich tiefer in die Tasche greifen. Mit 299,99 Euro ist der Palma teuer und für das Geld gibt es sogar schon gute Android-Smartphones für Einsteiger. Die schwarze Variante ist aktuell nicht erhältlich, ein passendes Case gibt es für 25 Euro dazu. Ich mag den BOOX Palma, aber der Preis ist abschreckend. Bleibt zu hoffen, dass der Preis in Zukunft fällt und auf ein angenehmes Niveau sinkt.