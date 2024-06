Eufy S1 Pro startet: Ankers Saug- und Wischroboter macht alles etwas anders

Mit dem Saug- und Wischroboter Eufy X10 Pro Omni haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und ab sofort ist das neue Top-Modell Eufy S1 Pro (Amazon-Link) offiziell erhältlich. In der Kickstarter-Kampagne konnte Eufy mehr 3,5 Millionen US-Dollar sammeln und solltet ihr euch erst jetzt für das Modell entscheiden, könnt ihr 200 Euro sparen und bekommt ein Zubehörset im Wert von 195 Euro gratis dazu. Legt sowohl den Roboter als auch das Zubehörset in den Warenkorb und nutzt den Gutschein eufybonus. An der Kasse müsst ihr dann 1.299 Euro statt 1.694 Euro bezahlen.

Wir haben den Eufy Omni S1 Pro schon ausprobiert

Bevor wir nächste Woche unseren ausführlichen Testbericht mit allen Details veröffentlichen, wollen wir zum Marktstart auf die wichtigsten Eckdaten aufmerksam machen. Eufy möchte mit dem S1 Pro alles etwas anders machen und setzt schon beim Design andere Maßstäbe an. Die Basisstation ist deutlich schlanker, dafür aber auch etwas höher. Mit dem halb-transparenten Wassertank wirkt der Eufy S1 Pro definitiv futuristisch und auf einem kleinen Farb-Display könnt ihr Fehler ablesen und Status-Informationen einsehen.

In einigen Wischsaugern kommt schon Ozon zum Einsatz und auch Anker hat einen Ozongenerator in die Station gebaut. Das sorgt dafür, dass sowohl der Boden als auch der Sauger selbst besser desinfiziert werden. Ansonsten könnt ihr weiterhin ein bisschen Reinigungslösung in den Tank schütten, die auch für einen frischen Duft sorgt.

Eufy S1 Pro wischt mit einer echten Bürstenwalze

Während Wischroboter entweder eine Wischplatte oder Wischpads haben, verfolgt Anker mit dem S1 Pro auch hier einen anderen Ansatz. Anker nutzt die bekannte Technik der Wischsauger und setzt auf eine breite Bürstenwalze, die einen entscheidenden Vorteil hat. Dreckiges Wasser wird sofort abgestreift und in einem zusätzlichen Tank geleitet. Demnach reinigt ihr immer mit einer sauberen und frischen Bürste eure Böden.

Die Bauform des Eufy S1 Pro ist eher eckig als rund, um für eine bessere Eckenreinigung zu sorgen. Bei uns fährt der Roboter täglich durchs Büro und das mit Bravur. Die Navigation ist zuverlässig und auch kleinere Kabel werden erkannt und umfahren. In der Eufy-App könnt ihr alle Einstellungen tätigen und bekannte Funktionen nutzen, unter anderem NoGo-Zonen oder Zeitpläne.

Der Eufy S1 Pro versucht einen anderen Ansatz und das mit Erfolg. Mit 1.499 Euro ist der Sauger ein absolutes Top-Modell, wobei ihr aktuell nur 1.299 Euro bezahlt und zusätzliches Zubehör im Wert von 195 Euro gratis dazu bekommt.

Eufy S1 Pro in den Warenkorb legen (Amazon-Link)

Eufy Zubehör-Set in den Warenkorb legen (Amazon-Link)

Gutschein eufybonus nutzen

eufy byAnker S1 Pro Saug/Wischroboter & Vollautomat. Station, ECO-OzonClean, 8000Pa,... Always Clean Mop für echte Selbstreinigung: Das branchenweit erste Dual - Wassertank - System ermöglicht dem ALWAYS CLEAN MOPTM eine...

Präzise Reinigung bis in jede Ecke: Mit seinem eleganten quadratischen Design navigiert der S1 Pro Staubsauger - Roboter mühelos in Ecken und...