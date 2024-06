Assassin’s Creed Mirage: Ab sofort im App Store verfügbar

Auf dem iPhone-Event im letzten September wurde es zum ersten Mal gezeigt, jetzt ist es endlich soweit: Assassin’s Creed Mirage (App Store-Link) steht im App Store zum Download bereit. Es handelt sich um ein Spiel in Konsolen-Qualität, das nur auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gespielt werden kann. Etwas mehr Auswahl gibt es auf dem iPad, hier wird wenigstens ein M1-Chip vorausgesetzt.

Neben dem passenden Gerät müsst ihr auch genügend Zeit und Speicherplatz mitbringen, denn der Download von Assassin’s Creed Mirage ist mehr als 10 GB groß. Noch nie habe ich mich so sehr über meinen 5G-Unlimited-Tarif bei der Telekom gefreut, statt des Spiel über ein langsames Hotel-WLAN herunterladen zu müssen.

Der Download selbst ist übrigens kostenlos und ihr könnt die ersten paar Minuten von Assassin’s Creed Mirage einfach so ausprobieren. Die Vollversion des Spiels wird dann per In-App-Kauf freigeschaltet, diesen gibt es bis zum 20. Juni mit einem Start-Rabatt von 50 Prozent. Mit 24,99 Euro gehört das Spiel aber immer noch zu den teuersten Titeln, die wir bisher im App Store gesehen haben.

Das erwartet euch in Assassin’s Creed Mirage

„Entdecke ein dichtes, vom Plot getriebenes Action-Adventure, das der Verwandlung eines widerspenstigen jungen Mannes in einen gebildeten Meisterassassinen folgt“, heißt es vom Entwicklerteam. „Erlebe einen modernen Blick auf die berühmten Features und das Gameplay, die seit 15 Jahren eine Reihe definieren. Du bewegst dich nahtlos im Parkour durch die Stadt und tötest Ziele aus dem Hinterhalt mit wilderen Attentaten als je zuvor.“

Nach dem Download legt euch Ubisoft leider noch ein paar Steine in den Weg. Zunächst einmal ist eine Registrierung beim Anbieter notwendig, inklusive E-Mail-Verifikation. Danach müssen noch einmal 2,5 GB Daten nachgeladen werden, auch für das deutsche Audio-Paket ist ein weiterer Download im Spiel erforderlich. Mal eben so loslegen, das ist also nicht drin, zumal der ganze Kram dann auch innerhalb des Spiels noch installiert werden muss.

Hat man das alles irgendwann geschafft, wird man allerdings mit einer unglaublichen Grafik belohnt, die aber selbst auf dem iPhone 15 Pro etwas ruckelt. Man kann sich frei durch die Stadt bewegen, soll die ersten Taschendiebstähle an unaufmerksamen Personen verüben und wird im schlechtesten Fall auch schon von Wachen verfolgt, was definitiv für etwas Adrenalin sorgt.

Die Steuerung per Touch ist aus meiner Sicht in Ordnung gelöst, insbesondere bei den Parkour-Abschnitten kommt es nicht unbedingt auf Millimeter-genaue Steuerung an. Etwas besser dürfte sich Assassin’s Creed Mirage allerdings mit einem Gamepad spielen, was natürlich auch unterstützt wird. Ich werde mir das Spiel auch auf jeden Fall noch auf dem neuen iPad Air mit 13 Zoll Bildschirm ansehen, das dürfte noch beeindruckender werden.

Die ersten paar Minuten von Assassin’s Creed Mirage waren auf jeden Fall eine tolle Sache, ich habe noch nie so eine gute und lebendige Grafik auf dem iPhone gesehen. Wenn ihr das passende Gerät mitbringt, solltet ihr dieses Spiel auf jeden Fall mal ausprobieren.