Jackery Navi 2000: Neues All-In-One Balkonkraftwerk jetzt erhältlich

Auch Jackery steigt im Markt der Balkonkraftwerke ein und bietet ab heute das Jackery Navi 2000 an. Dabei handelt es sich um eine All-In-One-Lösung, da sowohl ein Wechselrichter als auch Speicher enthalten ist. Jackery setzt auf moderne LifePO4-Akkus und ein robustes Aluminium-Gehäuse. Ergänzend könnt ihr das Balkonkraftwerk mit den optional erhältlichen und flexiblen Solarpanels betreiben. Dank Kompatibilität zu allen gängigen Solarmodulen mit MC4-Anschluss empfiehlt es sich, mit einer maximalen Solarladeleistung von 1600 Watt auch als zusätzliche Speicherlösung für bestehende Systeme.

Das steckerfertige Balkonkraftwerk von Jackery ist wetterfest und und bietet eine Speicherkapazität von 2 Kilowattstunden. Die Kapazität könnt ihr mit zusätzlichen Batterien auf bis zu 8 kWh erhöhen, wobei der Wechselrichter stets mit maximal 800 Watt ins Hausnetz einspeist. Mit einem zusätzlichen Smart Plug kann man die Ausgangsleistung dynamisch anpassen. Zudem überzeugt der Jackery Speicher mit der Möglichkeit, bidirektional über dasselbe Kabel zu laden und zu entladen. So kann mit nur einem Klick in der zugehörigen App die Solarenergie mit AC-Ladung ergänzt werden, um den Akku in weniger als 52 Minuten auf 80 Prozent aufzuladen. Zudem ist Hybrid Charge ein interessantes Feature, wenn etwa zukünftig ein dynamischer Stromtarif zum Einsatz kommen sollte.

Das Jackery Navi 2000 Balkonkraftwerk verfügt über zwei Solareingänge, sodass ihr die Module entsprechend zur Sonne ausrichten könnt. Fällt der Strom mal komplett aus oder ihr wollt den Jackery-Akku als Powerstation nutzen, könnt ihr die Solarpanels abstöpseln und externe Geräte an einer Steckdose betreiben, die bis zu 2.400 Watt unterstützt.

Jackery Navi 2000 ab heute erhältlich

Die 2 kWh Speichereinheit mit integriertem Wechselrichter kostet 1.799 Euro. Das Set aus vier flexiblen 200-Watt-Panels inklusive eigens entwickelter Befestigungslösung, mit der die Panels in wenigen Minuten windsicher angebracht sind, ist für 599 Euro zu haben, während der Preis für ein Battery Pack bei 899 Euro liegt. Schnellentschlossene profitieren dabei von Rabatten: So ist das Balkonkraftwerk-Set, bestehend aus Speicher sowie den vier Panels, zum Verkaufsstart bis zum 23. Juni auf 2.299 Euro reduziert und die ersten Navi 2000 Bestellungen erhalten 100 Euro Cashback. Darüber hinaus erwartet die ersten 200 Jackery-Mitglieder ein exklusives Gratis-Geschenkset im Wert von 485 Euro on top. Enthalten sind ein 80W Solarmodul, ein Trolley, Lade- und Verlängerungskabel sowie ein Jackery Smart Plug Pro. Solltet ihr euch vorab den 400 Euro Gutschein gesichert haben, reduziert sich der Preis für euch auf attraktive 1.399 Euro.