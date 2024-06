iOS 18: Erweiterte KI-Funktionen nur auf Wunsch freischalten

In ein paar Tagen startet die WWDC und es wird allgemein erwartet, dass Apple Systemfunktionen und Apps mit KI-Funktionen anreichert. Wie Bloomberg jetzt berichtet, soll Apple die neuen KI-Features in iOS 18 als Opt-In-Service anbieten, damit Nutzer und Nutzerinnen die Wahl haben, ob sie der neuen Technologie vertrauen möchten.

Apple entwickelt keine Künstliche Intelligenz selbst sondern hat mit OpenAI eine Vereinbarung getroffen, um ChatPGT im Apple-Kosmos einzusetzen. Genau diese Partnerschaft möchte man nächste Woche offiziell auf der WWDC ankündigen, wobei den Führungskräften die Entscheidung nicht leicht gefallen sei, da man einen Drittanbieter aufs iPhone lässt. Zudem stehen zahlreiche User der neuen Technologie kritisch gegenüber, die sich vermutlich auf dem iPhone deaktivieren lässt.

Letztendlich ist es aber ein logischer Schritt, dass Apple die KI auf das iPhone lässt. Würde man sich dieser Technologie verwehren, geht die Konkurrenz mit großen Schritten voraus und Apple würde abermals hinterherhinken. Wenn es so kommt wie prognostiziert, haben die Nutzer und Nutzerinnen die Wahl, ob sie die neuen Funktionen nutzen möchten oder eben nicht.

Apple verhandelt auch mit Google

Apple befindet sich auch in Gesprächen mit Google über die Integration von Gemini in seine Betriebssysteme. Laut dem heutigen Bericht, der sich auf Personen beruft, die mit der Angelegenheit vertraut sind, verhandelt Apple die Verträge von Fall zu Fall und könnte letztendlich eine Reihe von Chatbots von Drittanbietern in seinen Betriebssystemen integrieren.