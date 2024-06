Sonic Dream Team: Wieder neue Inhalte für das Igel-Abenteuer

Falls ihr ein aktives Abonnement bei Apple Arcade habt, dann ist es jetzt erneut an der Zeit für eine Runde Sonic Dream Team (App Store-Link). In dem ultraschnellen Abenteuer gibt es erneut neue Inhalte, die für neuen Spielspaß sorgen sollen. An der grundlegenden Spielidee ändert sich dadurch natürlich nichts.

In wirklich bunt und abwechslungsreich gestalteten 3D-Welten läuft man mit Sonic durch die Gegend, schaltet Gegner aus und sammelt Ringe ein. In erster Linie muss in jedem Level eine kleine Aufgabe erfüllt werden, etwa bestimmte Objekte einzusammeln oder Checkpoints in einer vorgegebenen Zeit zu durchlaufen. Prinzipiell kann man sich aber auch frei in der Welt bewegen und einige Bonus-Gegenstände entdecken.

Das sind die Neuheiten in Sonic Dream Team

Reise durch Sweet Dreams: Es wurden zwei neue Akte zu Sweet Dreams hinzugefügt. Die neuen Level bieten außerdem neue Level-Funktionen und neu interpretierte Missionen, darunter eine „Bleib in der Luft“-Mission.

Besonders schweren Level: Spieler, die alle Traumkristalle und Traummonde einsammeln, können sich an den Bittersweet Way wagen – die bislang größte Herausforderung.

Neue Erfolge und Rangabzeichen: Passend zu den neu hinzugefügten Leveln und Missionen können sich Spieler auf neue Erfolge und Rangabzeichen-Wettkämpfe für den Bittersweet Way freuen.

Sammelbare Musikstücke: Entdecke versteckte Musiknoten in Abenteuer-Akten, um den Soundtrack des Spiels freizuschalten und dir deine Lieblings-Musikstücke aus Sonic Dream Team auf der Jukebox anzuhören.

Sonic Dream Team ist auf Apple Arcade verfügbar und kann auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro gespielt werden.