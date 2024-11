Solitär-Geschichten: Kartenspiel bei Apple Arcade erhält neue Story

Das klassische Klondike Solitär-Kartenspiel Solitär-Geschichten (App Store-Link) steht schon seit einiger Zeit im deutschen App Store im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements kostenlos zum Download für iPhones, iPads, Macs und das Apple TV bereit. Auch ich bin großer Fan des Spiels und habe den Titel damals nicht ohne Grund als mein „Spiel des Jahres 2021“ ausgewählt.

Für die Installation von Solitär-Geschichten sollte man neben iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 auch mindestens 6,9 GB an freiem Speicherplatz bereithalten. Auch ein kompatibler Game Controller kann für Solitär-Geschichten verwendet werden, zudem steht das Spiel komplett in deutscher Sprache zur Verfügung. Sollte diese zum Start nicht aktiviert sein, kann man sie auch manuell in den Einstellungen des Spiels einrichten.

Solitär-Geschichten ist Anfang Juli 2021 auf Apple Arcade gelandet und ist in einem modernen Layout mit vielen verschiedenen Deck-Designs und Themes gehalten. Neben einem schnellen Spiel, bei dem ihr ganz klassisch eine Runde Solitär absolvieren könnt, hat das Kartenspiel aber noch mehr zu bieten. So gibt es einen Story-Modus, bei dem ihr eine fortschreitende Reise durch immer schwieriger werdende Level absolvieren dürft. Und auch tägliche Herausforderungen samt Belohnungen und Wettbewerbe stehen bereit. Mit einen weiteren Update wurde zudem auch ein Spider-Solitär-Spielmodus hinzugefügt.

Nun hat das Entwicklerteam von Red Games ein weiteres Update für Solitär-Geschichten im deutschen App Store platziert, das die App auf Version 5.5.1 anhebt. Schon im Oktober dieses Jahres gab es mit Version 5.4 eine neue Halloween-Story zu spielen, mit der neuesten Aktualisierung stellt man nun eine weitere Geschichte namens „Paradies“ zur Verfügung. Das sind alle Neuerungen im aktuellen Update:

Neue Geschichte – Paradies: Pokey, ein hundertjähriger Paradiesvogel, träumte immer davon, die Welt zu bereisen, obwohl er auf einer Feuertreppe in New York City wuchs. Bis er seine neue Nachbarin Ruby, den Kolibri, traf – eine werdende Mutter, die nach dem Teilen von Geschichten mit Pokey beschließt, seinen Traum im brandneuen „Paradies“ wahr werden zu lassen – eine Geschichte, die beweist, dass Familie das ist, was du daraus machst.

Neues Event – Wunschstern: Wenn du bei einem… Pik?! etwas wünschst?! Suche den Himmel ab, schließe die Augen und wünsche dir etwas in diesem brandneuen, zeitlich begrenzten Event, das beweist, dass Träume (und perfekte Spiele) wirklich wahr werden können!

Neues Event – Neptun: Es ist Zeit, unsere Reise durch das Sonnensystem fortzusetzen und eine Kreuzfahrt zu unserem fernsten (und gasförmigsten) Nachbarn von der Sonne aus zu unternehmen, um einige Preisgegenstände und Sehenswürdigkeiten in diesem brandneuen, zeitlich begrenzten Event zu erleben!

Neues Event – Ernte: Feiere den Herbst und die Erntesaison dieses Jahres, indem du an der Fülle der Natur von… Preisgegenständen?! teilnimmst. Genieße die diesjährige Ernte in diesem brandneuen, zeitlich begrenzten Event!

Die Aktualisierung von Solitär-Geschichten auf Version 5.5.1 steht ab sofort allen Spielern und Spielerinnen kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Apples Spieledienst Apple Arcade kann zum Preis von 6,99 Euro/Monat abonniert und jederzeit gekündigt werden. Beim Kauf eines iPhones, iPads, Macs oder Apple TV erhält man Apple Arcade drei Monate gratis.