Apple veröffentlicht iOS 18.1.1 mit wichtigen Sicherheitskorrekturen

Apple hat mit iOS 18.1.1 ein neues Update für sein mobiles Betriebssystem veröffentlicht, das sich auf die Behebung von Sicherheitslücken und kleinere Fehlerkorrekturen konzentriert. Dieses Update steht ab sofort für alle kompatiblen Geräte zum Download bereit und wird Nutzern und Nutzerinnen dringend empfohlen, da es potenzielle Sicherheitsrisiken schließt, die in der vorherigen Version von iOS entdeckt wurden.

Fokus auf Sicherheit und Stabilität

Die Hauptänderungen in iOS 18.1.1 betreffen Sicherheitsaspekte. Apple hat in den Release Notes betont, dass das Update mehrere Schwachstellen behebt, darunter einige, die aktiv ausgenutzt worden sein könnten. Insbesondere handelt es sich um Sicherheitslücken in den Bereichen:

Safari und WebKit: Eine Schwachstelle im WebKit-Framework, das Safari und andere browserbasierte Anwendungen antreibt, ermöglichte es Angreifern, schädlichen Code aus der Ferne auszuführen. Dieses Problem wurde in iOS 18.1.1 durch eine verbesserte Speicherkontrolle und die Behebung von Validierungsfehlern adressiert. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem auf Intel-basierten Mac-Systemen aktiv ausgenutzt worden sein könnte.

JavaScriptCore: Die Verarbeitung von in böser Absicht erstellten Webinhalten kann zur Ausführung von beliebigem Code führen.

Mit iOS 18.1.1 setzt Apple seinen Fokus auf Sicherheit und Stabilität fort und reagiert auf Berichte über Schwachstellen und Fehler. Alle User werden dazu ermutigt, die neue Version so schnell wie möglich zu installieren, um von den Verbesserungen zu profitieren und ihre Geräte optimal geschützt zu halten. Gleichzeitig steht auch macOS 15.1.1 mit Bugfixes zum Download bereit.

Alle neuen Versionen können direkt über die Softwareaktualisierung geladen und installiert werden. Für ältere iPhones hat Apple zudem iOS 17.7.2 veröffentlicht.