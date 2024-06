Return to Monkey Island: Tolles Premium-Spiel startet bei Apple Arcade

Return to Monkey Island ist der sechste Teil der Monkey Island-Spieleserie und spielt zeitlich nach dem zweiten Teil LeChuck’s Revenge aus dem Jahr 1991. Gut möglich, dass ihr eines der Spiele in eurer Kindheit gespielt habt. Falls euch das Gameplay schon immer gefallen hat, könnt ihr Return to Monkey Island+ (App Store-Link) ab sofort auch bei Apple Arcade spielen.

Seeräuber, die neu in der Karibik sind, sollten sich auf Geheimnisse, Intrigen und zahlreiche Informationsbroschüren gefasst machen. Die verworrene Geschichte des berühmtesten Geheimnisses von Monkey Island entstand vor über 30 Jahren in den kreativen Köpfen der Schöpfer Ron Gilbert und Dave Grossman. Euch erwartet ein Point-and-Click-Abenteuer der klassischen Art mit zahlreichen Rätseln, kontextabhängigen Interaktionen und dynamische Dialogbäumen.

Neue Spiele gab es früher jede Woche

Nach dem Start von Apple Arcade im Herbst 2019 hat Apple fast jede Woche ein neues Spiel präsentiert. Von diesem Rhythmus hat man sich schon länger verabschiedet und macht jetzt immer eine Vielzahl an Spielen gleichzeitig verfügbar. Die neue Spiele-Welle enthält ingesamt sieben neue Spiele, wovon vier Spiele direkt verfügbar sind. „Return to Monkey Island“ ist genauso wie „Fabulous – Wedding Disaster“ und „Tomb of the Mask“ ein sogenanntes Plus-Spiel, das schon als normales Spiel im App Store bereitsteht. Mit Rabbids Multiverse gibt es ein exklusives Spiel für Apple Arcade, das wir euch in Kürze genauer vorstellen.

Return to Monkey Island+ ist für iPhone, iPad und Mac erhältlich und ist im Download 4,5 GB groß.